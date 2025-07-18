16 июля 2025 года в Буме, Бельгия, произошел крупный пожар на территории фестиваля Tomorrowland, сообщает DNEWS. Пожар вспыхнул на главной сцене за два дня до официального начала музыкального события, которое должно было стартовать 18 июля. Хотя огонь уничтожил конструкцию сцены, власти и организаторы уверяют, что фестиваль состоится по плану.

Пожар на главной сцене Tomorrowland

По информации бельгийских СМИ, пожар начался около 18:00 и быстро распространился, полностью разрушив сцену, которая была одной из самых крупных в истории фестиваля. Сценическое сооружение имело высоту до 147 метров и ширину более 500 метров. Несмотря на сильное возгорание, пожарные службы оперативно локализовали огонь, и пострадавших, к счастью, не было.

Причина пожара пока остается неясной. Согласно информации местных властей, возможной причиной могут быть технические неисправности или несчастный случай с пиротехническим оборудованием, так как перед началом огня были слышны звуки фейерверков. В данный момент в Бельгии проводится расследование, чтобы выяснить все детали происшествия.

Реакция организаторов и власти

Организаторы фестиваля подтвердили, что несмотря на утрату главной сцены, фестиваль Tomorrowland пройдет по запланированному расписанию. Кампинг DreamVille откроется 17 июля, а музыкальная программа фестиваля будет проходить в Бельгии с 18 по 20 июля и с 25 по 27 июля. Программа в Брюсселе и Антверпене также состоится в установленные сроки.

Бельгийские власти начали расследование причин пожара, при этом официальные органы заявили, что дым, распространенный в районе происшествия, не представляет угрозы для здоровья, хотя жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

Tomorrowland — глобальное явление электронной музыки

Tomorrowland считается одним из самых значимых и популярных танцевальных фестивалей в мире, как сообщается в источниках. С момента своего основания в 2005 году фестиваль ежегодно привлекает сотни тысяч поклонников электронной музыки со всего мира. Сегодня он известен своими уникальными сценами, участием мировых звезд диджеев и фантастической атмосферой.

Каждое лето фестиваль собирает поклонников из разных уголков Земли, и его проведение вызывает огромный интерес у любителей танцевальной музыки. В 2025 году фестиваль уже в пятый раз был признан лучшим музыкальным мероприятием мира по версии британского издания DJ Mag.

Несмотря на инцидент с пожаром, организаторы надеются, что фестиваль пройдет без серьезных изменений, и гости смогут насладиться всеми запланированными мероприятиями и концертами.

Пожар на главной сцене Tomorrowland стал неожиданным и неприятным событием для всех участников фестиваля. Однако, благодаря оперативным действиям спасательных служб, удастся избежать более серьезных последствий. Организаторы уверены, что несмотря на утрату сцены, фестиваль состоится по расписанию, и поклонники музыки смогут насладиться этим грандиозным событием.

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