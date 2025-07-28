Август традиционно ассоциируется с завершением лета, солнечными днями и масштабными праздниками. Несмотря на военное положение, украинцы продолжают отмечать важные государственные, религиозные и профессиональные даты. Особенно важным событием остается День Независимости Украины. Однако, как покажет календарь, в 2025 году дополнительных выходных по случаю праздников не предвидится.

Чтобы не пропустить важные даты, запланировать отдых или профессиональные мероприятия, стоит заранее ознакомиться с праздниками и выходными днями в августе 2025 года. Эта статья от DNEWS поможет понять, какие дни станут значимыми, сколько официальных выходных выпадет, и что стоит учитывать при планировании.

Общие сведения о праздниках в августе 2025 года

Август 2025 года богат на памятные и профессиональные события. Несмотря на это, по состоянию на текущий момент не планируется дополнительных выходных из-за действия военного положения. Это означает, что даже такие масштабные даты, как День Независимости, не будут сопровождаться официальным переносом рабочих дней.

Традиционно украинцы будут отдыхать только по субботам и воскресеньям, а значит, в августе предусмотрено 10 выходных: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 числа. Рабочих дней будет 21. Ниже — полный обзор праздников с практической информацией.

Государственные и национальные праздники

Август включает ключевые даты, важные для всей страны. Эти праздники отмечаются в разных уголках страны, сопровождаются официальными мероприятиями и подчеркивают идентичность народа.

День Государственного флага Украины и День города Харькова

Оба события приходятся на 23 августа. Это пятница, но дополнительного выходного не будет. День флага — важный государственный праздник, который сопровождается поднятием флага, военными церемониями и флешмобами. В Харькове проходят парады, выставки и концерты.

День Независимости Украины

Отмечается ежегодно 24 августа. В 2025 году дата выпадает на воскресенье, но выходной не будет перенесён. Это главный праздник страны, сопровождающийся патриотическими мероприятиями, чествованием героев, культурными акциями и торжественным поднятием флага.

Религиозные праздники и народные традиции

Август славится духовной насыщенностью. Многие даты связаны с христианскими обрядами и народными обычаями, которые по-прежнему чтят в семьях.

Яблочный Спас и Ореховый Спас

Яблочный Спас отмечают 6 августа, а Ореховый — 16 августа. Эти праздники приходятся на рабочие дни, но остаются важными для верующих. Традиционно в эти дни освящают плоды и орехи, пекут пироги, вспоминают предков и посещают церковь.

Успение Святой Анны и Преображение Господне

Преображение Господне (6 августа) и Успение (дата зависит от календаря, часто 15 августа) — значимые события для христиан. Несмотря на рабочий статус дней, во многих городах проходят церковные службы, крестные ходы и праздничные мероприятия.

Профессиональные и культурные праздники

Август включает множество дат, посвящённых профессиональным сообществам, которые часто сопровождаются поздравлениями, корпоративными мероприятиями и специальными акциями.

День строителя и День ветеринарной медицины

10 августа — двойной праздник. И строители, и ветеринары играют важную роль в инфраструктуре и здоровье общества. Рабочий день, но часто сопровождается тематическими событиями.

День археолога и День города Тернополя

15 августа — возможность отметить достижения науки и истории. Археологи — стражи исторического наследия, а в Тернополе проходят городские фестивали и концерты.

Праздники по дням: подробный календарь

Чтобы не запутаться в количестве праздников и их характере, полезно иметь перед глазами подробный календарь. Вот какие даты будут значимыми в августе 2025 года:

1 августа — День инкассатора, Маковея (Вынесение честных древ Креста Господня)

2 августа — День памяти погибших десантников ВСУ

3 августа — День сестёр, День Воздушных сил ВСУ

5 августа — Международный день светофора

6 августа — Яблочный Спас (Преображение Господне)

8 августа — День войск связи ВСУ

9 августа — Международный день коренных народов мира, Всемирный день любителей книг

10 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины

12 августа — День молодёжи в Украине

15 августа — День археолога, День города Тернополя

16 августа — Ореховый Спас

19 августа — День пасечника

23 августа — День флага Украины, День города Харькова

24 августа — День Независимости Украины

26 августа — Международный день собак

27 августа — День украинского сала

29 августа — День памяти защитников Украины

30 августа — День авиации Украины

31 августа — День дальнобойщика, День шахтёра, День города Ровно и Донецка

Будут ли дополнительные выходные в августе

Учитывая военное положение, на 2025 год не предусмотрено дополнительных выходных, даже в связи с государственными праздниками. Таким образом, несмотря на важность Дня Независимости и других памятных дат, рабочий календарь остаётся неизменным.

Это стоит учитывать при планировании отпуска, поездок или мероприятий. Например, если вы хотели бы поехать за город на День Независимости, придётся использовать обычный выходной (воскресенье 24 августа) или взять отгул.

Сколько выходных и рабочих дней будет в августе

Точное количество выходных и рабочих дней помогает планировать нагрузку и отдых. В августе 2025 года:

Выходные дни: 10 (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 августа)

Рабочие дни: 21 (1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 августа)

Такой график можно назвать стандартным. Он не предполагает сокращённых дней или переносов.

Праздники по регионам и городам

Некоторые праздники отмечаются локально, но широко известны и выходят за рамки одного региона. К таким относятся Дни городов, профессиональные праздники с местным акцентом, ярмарки и фестивали.

День города Харькова и Тернополя

23 августа в Харькове и 15 августа в Тернополе отмечаются Дни городов. В эти дни проходят уличные фестивали, концерты, открытые выставки. Даже без официального выходного, атмосфера торжества ощущается в каждом районе.

День города Ровно и Донецка

31 августа оба города отмечают важную дату. В Ровно проходят культурные ярмарки и вечерние шоу, в Донецке — по возможности местные собрания, посвящённые истории города и памяти его жителей.

Как использовать календарь праздников с пользой

Хотя дополнительных официальных выходных в августе 2025 не будет, месяц остаётся насыщенным событиями. Это отличная возможность для культурного обогащения, выражения уважения к профессиональным сообществам и духовного роста. Зная даты заранее, можно организовать досуг, планировать отпуска или участвовать в городских событиях.

Праздники — это не только отдых, но и возможность напомнить себе о важных ценностях, поддержке, традициях и общей истории. Август 2025 года, несмотря на ограниченный формат выходных, остаётся полным жизни, смысла и праздничного настроения.

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