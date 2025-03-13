Ретинол: мифы и правда о самом эффективном компоненте ухода за кожей

Ретинол давно признан золотым стандартом в косметологии. Он борется как с возрастными изменениями, так и с проблемной кожей, помогая устранять акне и сыпь. Однако вокруг этого ингредиента существует немало ложных представлений, заставляющих многих сомневаться в его безопасности и эффективности.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт vikna, одним из самых распространенных мифов является утверждение, что ретинол делает кожу тоньше. Однако доктор Розалинда Симпсон, медицинский дерматолог из Центра доказательной дерматологии Ноттингемского университета, опровергает это мнение. Она объясняет, что ретинол и его более сильный аналог – ретиноид – являются одними из немногих средств, действительно уменьшающих признаки старения.

Ретинол стимулирует выработку коллагена в дерме – втором слое кожи. Коллаген обеспечивает упругость и молодость кожи, поэтому при регулярном использовании ретинола этот слой утолщается. Однако он имеет еще одно действие: ретинол отшелушивает верхний слой кожи – роговой, состоящий из отмерших клеток. Это может создать иллюзию утончения, но на самом деле кожа просто проходит процесс обновления.

В начале применения ретинола многие люди сталкиваются с раздражением: покраснением, шелушением и ощущением сухости. Также кожа становится более чувствительной к солнечному свету. Это естественный процесс адаптации, а не признак утончения. Косметологи советуют вводить ретинол в уход постепенно: начать с использования через день или два, смешивая с увлажняющим кремом, а затем увеличить частоту до ежедневного применения.

Кому следует быть осторожным с ретинолом?

Несмотря на многие преимущества, ретинол подходит не всем. Его не рекомендуют:

— беременным и кормящим грудью женщинам, ведь он может всасываться в кровь;

– людям с чувствительной кожей, склонной к розацеа – в таких случаях ретинол может вызывать сильное раздражение;

– Тем, кто активно находится на солнце без SPF-защиты, поскольку ретинол повышает фоточувствительность.

В любом случае перед использованием ретинола следует проконсультироваться с дерматологом.

Чем можно заменить ретинол?

Если ретинол тебе не подходит, можно попробовать альтернативу более мягкому действию:

– Бакучиол – растительный аналог ретинола, не вызывающий раздражений;

– AHA-кислоты (гликолевая, молочная) – способствуют отшелушиванию и выравнивают тон кожи;

– Пептиды – стимулируют выработку коллагена и укрепляют кожу;

– Витамин C – осветляет, защищает от окисления и стимулирует синтез коллагена;

– Ниацинамид (витамин B3) – помогает бороться с воспалениями и неровным тоном кожи.

Ретинол – это мощный ингредиент, который может сделать кожу здоровой, упругой и гладкой. Главное – использовать его правильно и не забывать о SPF-защите!