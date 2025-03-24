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Культура
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Римейк «Білосніжки» від Disney: рекордно низький рейтинг на IMDb та хвиля критики

Довгоочікуваний і водночас скандальний римейк культової анімаційної стрічки 1937 року від Disney став одним із найбільш суперечливих фільмів 2025 року. Попри те, що критики оцінили його досить високо – 71% схвалення на Rotten Tomatoes, на платформі IMDb картина отримала один із найнижчих рейтингів в історії – лише 2, 1 із 10.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «meta», через масову хвилю негативних оцінок сервіс навіть тимчасово приховав рейтинг «Білосніжки». Цікавий факт: інші фільми з низькими оцінками, як-от «Син маски», зазвичай мають 40-50% однозіркових рецензій. У той час як «Білосніжка» отримала вражаючі 79% (38 тисяч) подібних негативних відгуків. Основна проблема такого рейтингу – анонімність, яка дозволяє будь-кому залишати оцінки, навіть не переглядаючи стрічку. Щоб боротися з подібними ситуаціями, минулого року Rotten Tomatoes впровадили поділ глядацьких рецензій на підтверджені та неперевірені, намагаючись запобігти організованим атакам на рейтинги.

Нова «Білосніжка» викликала хвилю критики ще на етапі виробництва. Призначення Рейчел Зеґлер на головну роль спричинило хвилю расових суперечок, а використання CGI-гномів також викликало дискусії. Попри всі скандали та критику, а також політичні погляди Рейчел Зеґлер і Галь Гадот на конфлікт між Ізраїлем та Палестиною, фільм зібрав 43 мільйони доларів у прокаті за перші вихідні, що стало другим найкращим результатом 2025 року.

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