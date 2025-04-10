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Культура
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Робби Уильямс признался, что из-за препаратов для похудения у него диагностировали «болезнь мореплавателей»

Роббі Вільямс зізнався, що через препарати для схуднення у нього діагностували «хворобу мореплавців»

Известный британский певец поделился историей о серьезных проблемах со здоровьем, возникших после применения лекарства для снижения аппетита.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «NV», в прошлом году Уильямс начал принимать препараты, призванные снизить чувство голода, чтобы быстро сбросить вес. В результате он потерял около 12 килограммов, однако заплатил за это слишком высокую цену – организм оказался в критическом состоянии.

«Я почти перестал есть, а с едой больше не поступало жизненно важных веществ. У меня возник настолько серьезный дефицит витамина С, что врачи диагностировали цингу »,

– поделился исполнитель.

Цинг – это болезнь, которую сейчас встречают крайне редко. Она развивается из-за хронической нехватки витамина С и проявляется в виде усталости, боли в мышцах, кровоточивости десен, проблем с сердцем, сыпей и расшатывания зубов.

«Это – болезнь мореплавателей XVII века», – иронизирует Уильямс.

Артист также признался, что страдает дисморфофобией – психологическим нарушением, при котором человек неадекватно воспринимает собственное тело. По словам певца, он трактовал обеспокоенность друзей и близких из-за его чрезмерной худобы как комплименты и признания.

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