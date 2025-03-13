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Культура
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Секс на «Холостяке» – правда или вымысел: участница 13-го сезона раскрыла секреты шоу

Интимные отношения на реалити-шоу «Холостяк» – тема, которая всегда вызывает жаркие обсуждения. Одни участницы настаивают, что секс на проекте случается, другие категорически это отрицают.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, финалистка 13-го сезона Анастасия Юзьвак признавалась, что близость между участниками имела место. В то же время другая участница того же сезона Анастасия Анисимова в недавнем интервью «По хатам» для Люкс ФМ опровергла любые интимные отношения на шоу и даже привела свои аргументы.

«Конечно, на проекте есть секс! У меня с моим парнем Егором был», – пошутила Настя, но сразу же уточнила: «Шучу! На моем опыте никто ни с кем не имел интима. Я в этом уверена, ведь этот процесс строго контролируется. Мы можем общаться с Холостяком только во время свиданий и в кадре. Не больше».

Поэтому, как всегда, вопрос остается открытым. Кому верить – каждый решает самостоятельно. Но одно очевидно: интрига вокруг этой темы делает шоу еще более обсуждаемым и загадочным.

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