Селена Гомес продала обручальное кольцо от жениха за 12 долларов: поклонники поражены

Селена Гомес вызвала волну удивления среди фанатов, неожиданно выставив на продажу бриллиантовое украшение, подаренное ей женихом – музыкальным продюсером Бенни Бланко, в начале их отношений. Еще более впечатляющим стало то, что 32-летняя звезда продала этот памятный аксессуар всего за 12 долл., хотя совсем недавно она потратила миллионы долларов на покупку нового дома.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», речь идет о кольце с бриллиантом в форме буквы «B», ставшим публичным символом их отношений. Это кольцо Гомес демонстрировала в декабре 2023 года, когда официально подтвердила свой роман с Бенни Бланко. Ювелирное изделие было изготовлено по заказу продюсера и имело уникальный дизайн. Бриллианты общим весом 0, 44 карата украшали изящное обручальное кольцо от известного бренда Jacquie Aiche. Первоначальная стоимость украшения составляла 3250 дол.

Фото – lux.fm.

Знаковый аксессуар был продан в рамках специальной кампании «12 дней по-настоящему редких вещей», которую Гомес запустила перед выходом их совместного альбома из Бланко I Said I Love You First. В рамках инициативы певица продает личные «сентиментальные» вещи поклонникам за символическую сумму.

Сама Селена так объяснила свой выбор:

«В первый день «12 дней по-настоящему редких вещей», также являющегося обратным отсчетом к выходу I Said I Love You First, мне показалось уместным выбрать что-то, символизирующее начало наших отношений. Это то самое обручальное кольцо».

Продажа кольца вызвала неоднозначную реакцию в сети: одни восхищаются ее жестом, другие считают это неуважением к подарку, символизировавшему любовь.