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Культура
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Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко стала жертвой мошенников

Елизавета Ющенко стала жертвой мошеннической схемы.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт РБК-Украина, российские СМИ сообщили, что Елизавета Ющенко лишь недавно узнала, что стала жертвой мошенничества. В 2023 году на ее имя оформили кредит, где она указана в качестве поручительницы. Тогда женщина была на лечении на Мальдивах и даже не подозревала, что ее документы могли использовать в финансовых махинациях. Сумма ущерба поражает – Ющенко потеряла около 10 миллионов рублей, что эквивалентно 143 тысячам долларов или 3 миллионам гривен. По ее словам, подделать документы могла бывшая бизнес-партнерша. На подозреваемую уже подан иск с требованием взыскать 20 миллионов рублей, а адвокаты Елизаветы занимаются расследованием.

Отметим, что Лиза Ющенко была замужем за Андреем Ющенко до 2012, в их браке родилась дочь Варвара. После развода она в 2014 во второй раз вышла замуж – на этот раз за российского бизнесмена, от которого родила сына. Пока российские войска атакуют Украину, Лиза безмятежно наслаждается жизнью в Москве. Она активно посещает светские мероприятия, роскошные салоны красоты и полностью интегрировалась в жизнь русской элиты.

Маша Ефросинина давно порвала связи с сестрой. Она неоднократно отмечала, что не несет ответственности за действия родственников и не имеет с ними контактов.

«Я не могу отвечать за поступки других людей, даже если они мне родные»,

– отмечала Ефросинина еще в апреле прошлого года.

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