Шоу Меган Маркл провалилось, но Netflix дает ему еще один шанс

Вопреки неутешительным рейтингам, стриминговый гигант Netflix решил продолжить кулинарное шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» на 2-й сезон. Хотя гендиректор компании Тед Сарандос активно поддерживает герцогиню Сассекскую, статистика свидетельствует о слабом интересе аудитории к ее проекту.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «Фокус», стартовавшее в начале марта шоу за первые 5 дней просмотрело лишь 526 000 домохозяйств. Для сравнения, документальный сериал Гарри и Меган в 2022 году собрал 2,1 млн за аналогичный период, что делает его почти вчетверо популярнее. Основная аудитория нового проекта – люди от 45 до 54 лет, однако даже среди них особого восторга шоу не вызвало.

Тед Сарандос уверен, что Меган Маркл недооценивается и что она имеет значительное культурное влияние. Он напомнил, что после выхода трейлера в Гарри и Меган многие предметы, которые появлялись в кадре – от обуви герцогини до одеяла Hermès – мгновенно становились бестселлерами. Netflix также является партнером ее бренда As Ever, специализирующейся на товарах для образа жизни, поэтому дальнейшее продвижение ее имени может принести платформе выгоду.

По словам инсайдеров, 2-й сезон шоу был снят вместе с первым, являющимся стандартной практикой Netflix. Это означает, что продление не является показателем успеваемости, а частью первоначального контракта. Пока неизвестно, будет ли сам договор с Меган Маркл обновлен. Также источники сообщают, что руководство Netflix обеспокоено негативными отзывами критиков, в частности, таких авторитетных изданий, как The Hollywood Reporter и Variety. Кроме того, остается открытым вопрос о выходе линейки продуктов от As Ever, ведь неудачный старт шоу может повлиять на их популярность.

Таким образом, хотя Netflix и продолжил «С любовью, Меган», это не гарантирует долгосрочного сотрудничества между платформой и герцогиней Сассекской. Отзывы зрителей и продажи бренда As Ever могут стать решающим фактором в дальнейшей судьбе ее контракта.