Скандал вокруг рекламы казино в Instagram набирает обороты. На этот раз под блокировку попала не только популярная блогерша Симбочка, но и ещё шесть аккаунтов, систематически нарушавших правила продвижения азартных игр. Подробности дела стали известны из официальных источников. Об этом рассказывает DNEWS.

За что заблокировали Instagram-аккаунты Симбочки и других блогеров

В сотрудничестве с государственным агентством PlayCity компания Meta заблокировала 7 аккаунтов украинских инфлюенсеров, включая новостные страницы и личные блоги. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Главной причиной стало то, что блогеры неоднократно публиковали рекламу онлайн-казино в сторис. Видео сопровождались обещаниями «лёгких выигрышей» и активными ссылками. Особое внимание привлекла Симбочка, которая, по данным Минцифры, систематически размещала подобный контент для миллионной аудитории.

Какие правила рекламы нарушили украинские инфлюенсеры

В PlayCity подчёркивают, что реклама азартных игр строго регулируется законодательством. Она разрешена только в ограниченных местах и при соблюдении чётко определённых условий:

трансляция в ночном эфире на телевидении;

размещение на сайтах и в приложениях, имеющих лицензию на организацию азартных игр.

Кроме того, реклама должна соответствовать следующим требованиям:

обязательная маркировка 21+;

разрешена реклама только легальных, лицензированных брендов;

запрещено использовать образы несовершеннолетних, военных, врачей, волонтёров;

запрещено использовать образы несовершеннолетних, военных, врачей, волонтёров;

и известных личностей (исключение — спортсмены); не менее 15% рекламного сообщения должно содержать предупреждение о игровой зависимости.

Блокировка топовых блогеров: официальная позиция PlayCity и Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что влиятельные блогеры несут ответственность за свой контент, особенно если речь идёт о миллионной аудитории. Нарушение правил продвижения — это не просто нарушение закона, но и формирование опасных социальных установок.

«Среди заблокированных — как блогеры, так и новостные каналы. Это не первый случай, и точно не последний», — заявили в министерстве.

Что грозит другим украинским блогерам за подобную рекламу

Этот инцидент — предупреждение для всех, кто продвигает сомнительные бренды или игнорирует законодательные нормы. Meta всё активнее сотрудничает с украинскими структурами для борьбы с нелегальной рекламой.

Блогерам советуют внимательно проверять, кого и что они рекламируют, ведь блокировка может стать фатальной для карьеры в соцсетях.

Что такое PlayCity

В начале июля в Украине начало работу новое государственное агентство — PlayCity, созданное на замену упразднённой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

PlayCity отвечает за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, а также в лотерейной сфере. Агентство подчиняется через вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

