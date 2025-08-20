Среда, 20 августа, 2025
Instagram заблокировал Симбочку и других блогеров за рекламу казино. Что именно нарушили аккаунты и как государство борется с рекламой?
Instagram заблокировал Симбочку и других блогеров за рекламу казино. Что именно нарушили аккаунты и как государство борется с рекламой?
Симбочку и ещё 6 топовых украинских блогеров заблокировали в Instagram: за что пострадали аккаунты

Скандал вокруг рекламы казино в Instagram набирает обороты. На этот раз под блокировку попала не только популярная блогерша Симбочка, но и ещё шесть аккаунтов, систематически нарушавших правила продвижения азартных игр. Подробности дела стали известны из официальных источников. Об этом рассказывает DNEWS.

За что заблокировали Instagram-аккаунты Симбочки и других блогеров

В сотрудничестве с государственным агентством PlayCity компания Meta заблокировала 7 аккаунтов украинских инфлюенсеров, включая новостные страницы и личные блоги. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Главной причиной стало то, что блогеры неоднократно публиковали рекламу онлайн-казино в сторис. Видео сопровождались обещаниями «лёгких выигрышей» и активными ссылками. Особое внимание привлекла Симбочка, которая, по данным Минцифры, систематически размещала подобный контент для миллионной аудитории.

Какие правила рекламы нарушили украинские инфлюенсеры

В PlayCity подчёркивают, что реклама азартных игр строго регулируется законодательством. Она разрешена только в ограниченных местах и при соблюдении чётко определённых условий:

  • трансляция в ночном эфире на телевидении;
  • размещение на сайтах и в приложениях, имеющих лицензию на организацию азартных игр.

Кроме того, реклама должна соответствовать следующим требованиям:

  • обязательная маркировка 21+;
  • разрешена реклама только легальных, лицензированных брендов;
  • запрещено использовать образы несовершеннолетних, военных, врачей, волонтёров;
  запрещено использовать образы несовершеннолетних, военных, врачей, волонтёров и известных личностей (исключение — спортсмены);
  • не менее 15% рекламного сообщения должно содержать предупреждение о игровой зависимости.

Блокировка топовых блогеров: официальная позиция PlayCity и Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации подчеркнули, что влиятельные блогеры несут ответственность за свой контент, особенно если речь идёт о миллионной аудитории. Нарушение правил продвижения — это не просто нарушение закона, но и формирование опасных социальных установок.

«Среди заблокированных — как блогеры, так и новостные каналы. Это не первый случай, и точно не последний», — заявили в министерстве.

Что грозит другим украинским блогерам за подобную рекламу

Этот инцидент — предупреждение для всех, кто продвигает сомнительные бренды или игнорирует законодательные нормы. Meta всё активнее сотрудничает с украинскими структурами для борьбы с нелегальной рекламой.

Блогерам советуют внимательно проверять, кого и что они рекламируют, ведь блокировка может стать фатальной для карьеры в соцсетях.

Что такое PlayCity

В начале июля в Украине начало работу новое государственное агентство — PlayCity, созданное на замену упразднённой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

PlayCity отвечает за реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр, а также в лотерейной сфере. Агентство подчиняется через вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова.

Ранее мы писали о том, как посмотреть историю просмотров в Instagram: 3 способа.



