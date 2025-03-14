Скандал в Майами: Потап и Настя Каменских выяснили отношения прямо на улице

В последнее время вокруг брака Потапа и Насти Каменских не утихают слухи. А недавно появился еще один повод для обсуждения. Супруги заметили в Майами во время эмоциональной перепалки, которая, по словам очевидцев, проходила на повышенных тонах.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, фотографии момента ссоры обнародовал блогер Беспалов. Он утверждает, что эти кадры прислали его подписчики, случайно ставшие свидетелями горячей дискуссии между звездной парой. Судя по всему, звездная пара публично выясняла отношения прямо на улице. Отметим, что певица не рассказывала о своем путешествии в Америку, поэтому ее появление там стало неожиданностью даже для самых преданных поклонников.

Потап и Настя Каменских. Фото – BespaLOVmedia.

Что именно послужило причиной конфликта – пока остается загадкой. Однако сеть уже разразилась обсуждениями: не является ли это подтверждением кризиса в отношениях? Инсайдеры даже предполагают, что пара могла говорить о разводе. Действительно ли это так – покажет только время.