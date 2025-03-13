Скрытый сахар: в каких продуктах он прячется и как снизить его потребление

Многие считают, что сахар содержится только в сладостях – конфетах, пирожных или тортах. Однако на самом деле он может скрываться даже в продуктах, которые мы привыкли считать полезными.

Соусы, сухофрукты и даже овсянка могут содержать значительное количество скрытого сахара, что приводит к превышению рекомендованной суточной нормы, установленной Американской кардиологической ассоциацией. Чрезмерное потребление сахара может вызвать проблемы со здоровьем, в частности, набор лишнего веса, сердечно-сосудистые заболевания и развитие диабета второго типа.

Какие продукты содержат скрытый сахар?

Один из главных источников лишнего сахара – это соусы и приправы. Например, кетчуп или соус барбекю могут содержать значительное его количество, что делает их не столь безопасными для здоровья, как кажется на первый взгляд. Еще один распространенный источник – готовые завтраки. Мюсли, гранола и овсянка в пакетиках с добавками часто имеют высокое содержание сахара. Лучше всего выбирать цельнозерновые овсяные хлопья без подсластителей и добавлять к ним мед или свежие фрукты.

Напитки могут содержать также большое количество добавленного сахара. Например, ароматизированное миндальное молоко или спортивные напитки с электролитами часто имеют подсластители, которые улучшают вкус, но оказывают негативное влияние на здоровье. Чтобы избежать этого, следует отдавать предпочтение напиткам без сахара, таким как обычное или несладкое растительное молоко. Даже полезные на первый взгляд продукты, такие как сушеные фрукты, могут быть источником скрытого сахара. Часто изготовители добавляют его для улучшения вкуса и продления срока хранения.

Как снизить потребление сахара?

Чтобы контролировать количество сахара в рационе важно внимательно читать состав продуктов. Выбирайте натуральные продукты, на которых указано «без добавленного сахара» и старайтесь готовить блюда самостоятельно, регулируя уровень сладости. Отдавайте предпочтение свежим фруктам, натуральным йогуртам без подсластителей и домашним соусам. Это позволит не только снизить потребление сахара, но и улучшить общее состояние здоровья, снабжая организм полезными нутриентами без лишних калорий.