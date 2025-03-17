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Культура
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Слава Каминская впервые рассказала о своем третьем замужестве и новой жизни за границей

Слава Каминская рассказала о новой жизни на испанском острове Тенерифе, куда она переехала в начале полномасштабной войны. Звезда поделилась, что именно здесь она обрела новую любовь, а также ответила на вопрос, намерена ли она вернуться в Украину.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, известно, что исполнительница отправилась за границу вместе с детьми Лаурой и Леоном от 2-го мужчины – пластического хирурга Эдгара Каминского. Впервые о своем третьем замужестве она рассказала в мае 2023 года, когда ее избранник – иностранец из Эстонии, сделал ей предложение. Однако личность этого человека остается загадкой для публики.

В интервью «Кукуху Шоу» Слава поделилась, что пока не работает и временно приостановила концертную деятельность. Она призналась, что уже привыкла к более спокойному образу жизни без постоянной публичности, которую она переживала в Украине.

«Это прекрасно, когда кто заботится о тебе, помогает решить проблемы. Я горжусь тем, что сейчас не работаю. Многие стыдятся этого, а я чувствую себя хорошо. Мне не одиноко. Со мной рядом люди, которые должны быть. Этого достаточно для меня. Я наслаждаюсь своим одиночеством»,

– прокомментировала Каминская.

Относительно возвращения в Украину певица призналась, что очень скучает по родине, но из-за текущей ситуации безопасности и удобного пребывания в Испании пока не намерена менять место жительства.

«Лаура и Леон прекрасно говорят на испанском, а я еще нет. Всегда беру Лауру с собой, она более социальна, а Леон стесняется. Да, я скучаю по Украине, но со временем эти эмоции притупляются. Я привыкла к новому быту, он поглощает меня. Мне сейчас удобно. Я научилась самостоятельно убирать, стирать, готовить завтраки и собирать детей в школу. Мои дети теперь нашли маму»,

– поделилась она.

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