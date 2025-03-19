Смерти Джина Гэкмена: загадочный звонок в скорую меняет хронологию событий

Смерть легендарного актера Джина Гэкмена и его жены Бетси Аракавы остается окутанной тайной. Новые детали, появившиеся после анализа мобильных звонков Аракавы, указывают, что она могла умереть позже, чем считалось ранее.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unn», согласно последним данным, 12 февраля – на день после вероятной даты смерти – Бетси звонила врачу, жалуясь на переутомление, но не упоминала о критических симптомах, таких как боль в груди или затрудненное дыхание. Женщина записалась на прием, однако, в конце концов, не явилась, а на последующие звонки из клиники не отвечала. Тела Джина Гэкмена и его супруги обнаружили в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля. Бетси лежала в ванной рядом с открытой баночкой таблеток, а актер – в дверях подсобного помещения. 95-летний Гекмен страдал прогрессирующей деменцией.

Первоочередные выводы следствия предполагали, что Аракава умерла еще 11 февраля, предположительно из-за заражения хантавирусом, тогда как последние следы работы кардиостимулятора Гекмена датируются 18 февраля. В доме также нашли тело собаки, которая, по предварительным выводам, умерла от жажды. Две другие собаки остались в живых. Детали этого загадочного дела остаются засекреченными, а управляющий имением стремится не разглашать документы, связанные с расследованием.