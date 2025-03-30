Солнечная активность сегодня 30 марта: ожидать ли магнитных бурь

По прогнозам ученых, в воскресенье, 30 марта, существенных магнитных бурь не ожидается, однако солнечная активность остается высокой.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «RolitExpert», в течение последних 24 часов на Солнце зафиксировано:

5 вспышек класса C

3 вспышки класса M

2 мощных вспышки класса X1.1

Специалисты отмечают, что геомагнитное поле будет в основном спокойным, хотя возможны незначительные колебания.

Есть ли угроза магнитных бурь?

Вероятность слабого геомагнитного шторма – 1%

Риск мощного шторма – 1%

Вероятность вспышки класса M – 50%

Вероятность вспышки класса X – 20%

K-INDEX – 4 (относительно спокойное состояние магнитосферы)

По словам Михаила Рябова, научного сотрудника Одесской обсерватории НАН Украины, возможны периоды повышенной геомагнитной активности, но они не будут длительными.

Как влияет солнечная активность на здоровье?

Магнитные бури могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность и проблемы со сном, особенно у метеозависимых людей.

Чтобы снизить возможный дискомфорт, врачи рекомендуют:

Соблюдать правильный режим сна (не менее 7-9 часов)

Употреблять больше чистой воды

Избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок

Больше времени проводить на свежем воздухе

Солнце – изменчивое, поэтому прогнозы могут меняться. Следите за обновлениями, чтобы оставаться в курсе последних изменений солнечной активности.