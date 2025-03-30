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Культура
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Святослав Вакарчук раскрыл свои заработки: сколько принесла ему служба в ВСУ

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук недавно раскрыл информацию о годовых доходах, в частности, сумму, полученную за службу в ВСУ.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт Главком, согласно данным из декларации артиста, общий доход исполнителя за 2024 год составил 1 млн грн. Примечательно, что именно военная служба принесла ему наибольшую часть этой суммы – более 330 тысяч. грн. Кроме того, Вакарчук получил средства от деятельности своих компаний: ООО «Суперсимметрия» (более 132 тыс. грн), ООО «Сьюзи Продакшн Украина» (200 тыс. грн) и Shamrock Management LLC из ОАЭ (более 243 тыс. грн). Доход от прослушивания песен группы на стриминговых платформах составил 68,6 тыс. грн.

В своей декларации солист «Океан Эльзы» указал, что его сбережения составляют 5 млн грн, 175 тыс. дол. и 125 тыс. евро. На счетах у музыканта 110 тыс. долл., 49 тыс. грн и 25 евро.
В 2024 году Вакарчук владеет двумя автомобилями – Land Rover Range Rover и Renault Laguna, а также квартирой в столице (68,8 м2).

Согласно декларации, доходы певца по сравнению с 2023 г. уменьшились в десять раз. В 2023 году артист заработал 12,8 млн грн, а в 2024 – 1 млн грн. Также уменьшилось и вознаграждение за военную службу: с 764 тыс. грн в 2023 году до более 300 ты. грн в 2024 году.

Мы ранее сообщали, что в команде Вакарчука объяснили, имеет ли он статус участника боевых действий и какую должность занимает в ВСУ.

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