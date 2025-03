Сын Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа дебютирует в кино

Дилан Дуглас, сын легендарных актеров Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, готовится сделать свой первый шаг в мир большого кино. Он исполнит главную роль в психологическом триллере Я приду к тебе (I Will Come to You), который создают продакшн-компании Cathedral Collective и Tripwire Entertainment.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «meta», фильм исследует темные глубины человеческой психики, балансируя на грани страсти, тайн и предательства. Дилану Дугласу досталась роль Джулиана Маркса – загадочного героя, балансирующего между противоречивыми желаниями и внутренними демонами.

«Глубина этого персонажа меня зацепила. С нетерпением жду возможности воплотить его на экране и работать над проектом, бросающим вызов жанровым границам»,

– поделился Дуглас.

Режиссером и сценаристом фильма стал Джейкоб Арден, известный по клипам для Elley Duhé и короткометражному фильму «Море» с рэпером Винсом Стейплсом. Арден отмечает, что роль Джулиана требует одновременно сдержанности и взрывной энергии:

«Дилан обладает природной харизмой и глубиной, прекрасно вписывающимися в этот образ»,

– отмечает режиссер.

Среди продюсеров – сам Дилан Дуглас, а также Роберт Митас («Flatliners») и Зак Митчелл. У создателей есть амбициозные планы – в перспективе возможно создание полнометражной версии фильма. Хотя дата премьеры еще не оглашена, дебют Дилана Дугласа уже вызывает интерес среди киноманов и инсайдеров Голливуда.