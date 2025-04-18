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Актёр Тарас Цымбалюк стал новым героем шоу «Холостяк». Премьера сезона ожидается осенью 2025 года на телеканале СТБ.
Актёр Тарас Цымбалюк стал новым героем шоу «Холостяк». Премьера сезона ожидается осенью 2025 года на телеканале СТБ.
Культура
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Тарас Цымбалюк стал героем нового сезона шоу «Холостяк»

Украинский актёр Тарас Цымбалюк официально стал главным участником нового сезона романтического телешоу «Холостяк». Об сообщает DNEWS со ссылкой на телеканал СТБ.

Зрители хорошо знают актёра по фильмам «Чёрный ворон» и сериалу «Поймать Кайдаша». Однако теперь он предстанет перед камерой не в роли героя, а как мужчина, ищущий настоящую любовь.

По словам команды проекта, именно многочисленные просьбы зрительниц стали решающим фактором в выборе нового холостяка. В адрес редакции поступали письма с предложениями пригласить Цымбалюка. И продюсеры решили прислушаться к аудитории.

В официальном анонсе СТБ отмечается:
«Устами своих героев Тарас не раз говорил о любви. Но этой осенью он впервые перестанет играть чувства — и будет искать ту единственную по-настоящему».

Тарас Цымбалюк родом из города Корсунь-Шевченковский. С детства увлекался бальными танцами, дзюдо, боксом, а позже — школьной театральной самодеятельностью. В 2013 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (мастерская Валентины Зимней).

Карьера актёра на телевидении началась в 2011 году с сериала «Дневники тёмного». Впоследствии он снялся в ряде популярных проектов, среди которых «Женский доктор», «Поймать Кайдаша», «Суперкопы», «Кофе с кардамоном», «Чёрный ворон», «Когда ты выйдешь замуж?» и другие.

Премьера нового сезона шоу «Холостяк» с участием Тараса Цымбалюка ожидается осенью 2025 года.

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