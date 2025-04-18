Украинский актёр Тарас Цымбалюк официально стал главным участником нового сезона романтического телешоу «Холостяк». Об сообщает DNEWS со ссылкой на телеканал СТБ.

Зрители хорошо знают актёра по фильмам «Чёрный ворон» и сериалу «Поймать Кайдаша». Однако теперь он предстанет перед камерой не в роли героя, а как мужчина, ищущий настоящую любовь.

По словам команды проекта, именно многочисленные просьбы зрительниц стали решающим фактором в выборе нового холостяка. В адрес редакции поступали письма с предложениями пригласить Цымбалюка. И продюсеры решили прислушаться к аудитории.

В официальном анонсе СТБ отмечается:

«Устами своих героев Тарас не раз говорил о любви. Но этой осенью он впервые перестанет играть чувства — и будет искать ту единственную по-настоящему».

Тарас Цымбалюк родом из города Корсунь-Шевченковский. С детства увлекался бальными танцами, дзюдо, боксом, а позже — школьной театральной самодеятельностью. В 2013 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого (мастерская Валентины Зимней).

Карьера актёра на телевидении началась в 2011 году с сериала «Дневники тёмного». Впоследствии он снялся в ряде популярных проектов, среди которых «Женский доктор», «Поймать Кайдаша», «Суперкопы», «Кофе с кардамоном», «Чёрный ворон», «Когда ты выйдешь замуж?» и другие.

Премьера нового сезона шоу «Холостяк» с участием Тараса Цымбалюка ожидается осенью 2025 года.

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