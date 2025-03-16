Татьяна Литвинова откровенно рассказала о разводе со вторым мужчиной

Бывшая судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова откровенно поделилась причинами развода со своим вторым мужем – бизнесменом Ярославом Трухановым. В интервью журналистке Алине Доротюк она призналась, что после 9 лет совместной жизни их отношения разрушили расстояние и деятельность мужчины в РФ.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт NV, Литвинова вспоминает брак с Трухановым как счастливый период: они много путешествовали, имели гармоничные партнерские отношения, а сам бизнесмен стал для нее наставником во многих аспектах жизни. Однако со временем она стала чувствовать, что больше не является приоритетом в отношениях.

«Это были взрослые отношения, основанные на взаимном уважении. Ярослав был старше меня и многому меня научил. У нас была сказочная жизнь: путешествия, поддержка, общие интересы. Но в какой-то момент я утратила чувство внимания. Я как женщина не могу, когда меня не замечают. Так произошло в первом браке, так повторилось во втором»,

– рассказала Литвинова.

По ее словам, решающим фактором в расставании стала работа Труханова в стране-агрессоре. Сначала он долго не ездил туда, однако впоследствии финансовая ситуация заставила его вернуться в РФ.

«Он просто уехал, и мы потеряли связь. Я не могла ездить в РФ, а он все же решил продлить там свою деятельность. Деньги обладают свойством заканчиваться и для него это было необходимостью. Но между нами возникла дистанция – не только физическая, но и эмоциональная»,

– объяснила Татьяна.