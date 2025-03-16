Воскресенье, 16 марта, 2025
2.6 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Татьяна Литвинова откровенно рассказала о разводе со вторым мужчиной

Бывшая судья «МастерШеф» Татьяна Литвинова откровенно поделилась причинами развода со своим вторым мужем – бизнесменом Ярославом Трухановым. В интервью журналистке Алине Доротюк она призналась, что после 9 лет совместной жизни их отношения разрушили расстояние и деятельность мужчины в РФ.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт NV, Литвинова вспоминает брак с Трухановым как счастливый период: они много путешествовали, имели гармоничные партнерские отношения, а сам бизнесмен стал для нее наставником во многих аспектах жизни. Однако со временем она стала чувствовать, что больше не является приоритетом в отношениях.

«Это были взрослые отношения, основанные на взаимном уважении. Ярослав был старше меня и многому меня научил. У нас была сказочная жизнь: путешествия, поддержка, общие интересы. Но в какой-то момент я утратила чувство внимания. Я как женщина не могу, когда меня не замечают. Так произошло в первом браке, так повторилось во втором»,

– рассказала Литвинова.

По ее словам, решающим фактором в расставании стала работа Труханова в стране-агрессоре. Сначала он долго не ездил туда, однако впоследствии финансовая ситуация заставила его вернуться в РФ.

«Он просто уехал, и мы потеряли связь. Я не могла ездить в РФ, а он все же решил продлить там свою деятельность. Деньги обладают свойством заканчиваться и для него это было необходимостью. Но между нами возникла дистанция – не только физическая, но и эмоциональная»,

– объяснила Татьяна.

Горячее за неделю

Политика

Спецпредставитель Трампа провел переговоры в Москве по войне в Украине: какие результаты

0
Сейчас идет анализ полученных результатов. Специальный представитель президента...
Экономика

Графики отключения света в Киеве и области сегодня 15 марта

0
Сегодня свет в Киеве и области выключать не планируется,...
Политика

Умер Оливер Миллер – самый тяжелый баскетболист в истории НБА

0
На 55-м году жизни скончался известный американский баскетболист...
Общество

Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 13 марта.

0
В четверг, 13 марта, дожди пройдут по всей территории...
Общество

Определены полуфиналисты престижного турнира в Индиан-Уэллс

0
Теннисный мир затаил дыхание в предвкушении решающих поединков на...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ЭкономикаПолитикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Украина установила исторический рекорд на Евровидении

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

День ангела Григория 2025: оригинальные поздравления и открытки 12 марта

0
12 марта все Григории отмечают День Ангела. Так...

Паркер подтвердил готовность к следующему бою против Усика за титул WBO

0
Александр Усик был абсолютным чемпионом мира в «хевивейте», победив...

Apple готовит одно из самых больших в истории обновлений iOS

0
Что изменится в новой версии узнайте в материале....

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.