На презентации State of Unreal 2025 в Орландо разработчики из CD PROJEKT RED совместно с Epic Games впервые представили публике технологическую демонстрацию The Witcher 4. И хотя перед нами пока не геймплей, а предварительный видеоролик, зрелище впечатлило: новая глава истории о ведьмаках строится на движке Unreal Engine 5.6, и уже сейчас работает в 60 FPS на стандартной PlayStation 5. Об этом рассказывает DNEWS.

Цири возвращается — в новом регионе Ковир

Центральной фигурой демо стала Цири. Вместе со своей лошадью по кличке Келпи она путешествует по живописному и ранее не показанному региону — Ковир. Это горная и густо лесистая локация, которая впервые появляется в игровой вселенной «Ведьмака». По сюжету демонстрации Цири прибывает в рыбацкое селение Вальдрест, где берёт заказ, связанный с монстрами. Интерфейса в ролике не было — фокус сделали на визуальных возможностях движка.

Видео записанное, но на консоли — и с оговорками

На презентации один из разработчиков управлял Цири с геймпада, однако позже представители CD PROJEKT RED уточнили: перед зрителями — заранее подготовленная запись. Она основана на реальных игровых механиках, но не является финальным геймплеем. Об этом ясно говорит подпись под видео: «не отражает фактический игровой процесс».

Важно, что ролик был запущен на обычной PS5, а не на более мощной Pro-версии. Несмотря на это, удалось добиться стабильных 60 кадров в секунду с включённым Ray Tracing. Правда, качество изображения местами страдало из-за ограниченного апскейлинга, характерного для текущего поколения консолей. Разработчики обещают, что финальная игра на ПК и более мощных платформах будет выглядеть заметно чётче.

Новые технологии: от лиц до лесов

Вместо собственной REDengine студия впервые использует движок от Epic. И это открывает совершенно новые горизонты. Технологическая демонстрация наглядно показала, на что способна новая версия Unreal Engine:

Nanite-растительность : живые деревья, густая трава и никакого резкого «появления» объектов при приближении.

: живые деревья, густая трава и никакого резкого «появления» объектов при приближении. MetaHuman : реалистичные лица, точная мимика, особенно заметные в сценах на рыночной площади.

: реалистичные лица, точная мимика, особенно заметные в сценах на рыночной площади. Система массового ИИ : NPC в демо ведут себя достоверно и взаимодействуют между собой.

: NPC в демо ведут себя достоверно и взаимодействуют между собой. ML Deformer : мышцы лошади Келпи и персонажей движутся естественно, будто вживую.

: мышцы лошади Келпи и персонажей движутся естественно, будто вживую. FastGeo Streaming : молниеносная подгрузка новых территорий, без задержек.

: молниеносная подгрузка новых территорий, без задержек. Unreal Animation Framework: плавные боевые движения и бег, как у Цири.

Все эти технологии призваны создать мир, в котором всё выглядит живым, правдоподобным и бесшовным.

CD PROJEKT RED и Epic: крепкий союз

Разработчики и партнёры от Epic Games прокомментировали совместную работу и то, как движок помогает воплотить амбиции команды:

«Эта демо-версия не просто демонстрирует потенциал движка. Она символизирует наше долгосрочное сотрудничество с Epic Games», —

Михал Новаковский, со-глава CD PROJEKT RED

«CD PROJEKT RED — одна из самых амбициозных студий с открытым миром. Вместе мы двигаем индустрию вперёд», —

Тим Суини, CEO Epic Games

Что дальше: ждём трейлеров и дату релиза

Официальной даты выхода у The Witcher 4 пока нет. Первый сюжетный трейлер появился ещё в декабре 2024 года. Известно, что игра станет началом новой трилогии и выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Судя по продемонстрированному, студия делает ставку на масштаб, реализм и новые подходы к нарративу.

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Фото: CD Projekt Red

Источник: renewz.de