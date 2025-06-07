В СМИ не раз появлялись слухи о натянутых отношениях между двумя украинскими артистками — Тиной Кароль и Олей Поляковой. Публичные шутки и посты Поляковой, в которых она называла Кароль «нервной крикухой», а также ироничные видео с намеками, создавали впечатление серьезного конфликта между ними. Такие инциденты часто становились темой обсуждений в СМИ и социальных сетях, что, конечно, не оставалось незамеченным публикой. Об этом рассказывает DNEWS со ссылкой на lux.fm.

Однако недавно Тина Кароль дала откровенное интервью. В нем она расставила все точки над «и». Певица уверила, что никогда не была инициатором конфликтов в шоу-бизнесе. Она всегда избегала публичных ссор.

«Я никогда не позволяла себе ссориться с коллегами и первой не провоцировала недоразумений. Я считаю неприемлемым обсуждать других артистов в плохом контексте. Это недопустимо», — подчеркнула Тина.

Певица вспомнила несколько случаев, когда Полякова делала резкие замечания или шутила на её счёт. Однако она отметила, что не держит зла. По словам Кароль, после неприятных ситуаций они поговорили по душам.

«Мы поговорили и всё прояснили. Оля извинилась, а я ответила: «Оля, я тебя понимаю, всё бывает». Мы всё решили, и эта ситуация для меня уже в прошлом», — добавила она.

Таким образом, слухи о затяжной вражде между Тиной и Олей оказались преувеличенными. Тина подчеркнула, что теперь между ними нет недоразумений. А громкие заголовки — это часть развлекательного мира шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, как Полякова снова уколола Кароль: «Она нервная крикуха!».