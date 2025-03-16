Тома Круза снова заметили на свидании с бывшей Беной Аффлек

Том Круз снова оказался в центре обсуждений после очередного выхода в свет с актрисой Аной де Армас. Известно, что голливудская пара провела романтический ужин в День святого Валентина, что лишь усилило слухи об их возможных отношениях.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, актеров заметили в Лондоне, когда они вместе прибыли в вертолетный порт. Очевидцы рассказывают, что они выглядели расслабленными, улыбающимися и активно общались с персоналом. 62-летний Круз был одет в черные джинсы и коричневую рубашку на пуговицах, а 36-летняя де Армас сделала ставку на стильный белый топ, джинсы, удобные кроссовки и длинное черное пальто. Это не первый раз, когда звезды замечают вместе. В прошлом году они посетили несколько закрытых мероприятий в Лос-Анджелесе, что вызвало волну предположений об их романе. Однако сама Ана избегает каких-либо комментариев по поводу личной жизни.

Том Круз и Ана де Армас. Фото – lux.fm.

Том Круз и Ана де Армас. Фото – lux.fm.

Отметим, что актриса получила мировую известность после роли в фильме Ножи наголо. А вот ее роман с Беном Аффлеком еще больше привлек к ней внимание. Они познакомились в 2020 году на съемках триллера Глубокая вода, проводили вместе карантин и часто появлялись вместе на публике. Однако уже в 2021 году их отношения завершились. Как сообщали инсайдеры, Ана решила разойтись с Аффлеком, потому что не хотела оседать в Лос-Анджелесе и стремилась развивать карьеру.

Сейчас актрису все чаще видят в компании Тома Круза. Хотя они не подтверждают свои отношения, их общие выходы заставляют фанатов задуматься: может быть, между ними действительно нечто большее, чем просто дружба?