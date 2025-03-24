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Культура
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Трамп обурився своїм портретом у Капітолії Колорадо та вимагає його прибрати

Дональд Трамп закликав видалити власний портрет, розміщений у Капітолії штату Колорадо, заявивши, що він «навмисно спотворений». Губернатор штату здивувався такій реакції.

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «unn», Трамп звернувся до Truth Social зі скаргою на картину, створену художницею Сарою Бордман. Вона була профінансована через GoFundMe у 2018 році завдяки ініціативі колишнього президента Сенату Колорадо Кевіна Дж. Грантема, який зібрав понад 10 тис. дол. Портрет висить у будівлі з 2019 року. 23 березня Дональд Трамп написав у Truth Social, що його зображення на картині виглядає «жахливо».

«Ніхто не любить погані фото чи портрети, але те, що висить у Капітолії Колорадо, навмисно спотворене. Це найгірше, що я бачив! Художниця малювала і Барака Обаму – і він виглядає чудово, але на моєму портреті її талант явно зник. Я б краще не мав жодного зображення, ніж таке»,

– заявив Трамп.

Трамп обурився своїм портретом у Капітолії Колорадо та вимагає його прибрати

Дональд Трамп. Фото – unn.ua.

За словами президента, багато жителів Колорадо скаржилися йому на цей портрет і навіть були «обурені» таким зображенням. Трамп закликав губернатора Джареда Поліса прибрати картину. Сама художниця ще у 2019 році в інтерв’ю The Denver Post пояснювала, що прагнула передати нейтральний образ Трампа, адже галерея президентів відображає історію країни, а не політичні уподобання.

«Через 5, 10, 15 років це буде просто ще один президентський портрет. Він має виглядати безсторонньо»,

– зазначила Бордман.

Губернатор Колорадо Джаред Поліс здивувався, що Трамп настільки зацікавився мистецтвом. Від імені його офісу опублікували заяву, у якій підкреслили культурну цінність Капітолію та історичну важливість представлених там творів мистецтва.

«Ми завжди шукаємо можливості покращити досвід відвідувачів, і нам приємно, що президент теж цікавиться нашою будівлею»,

– йдеться у повідомленні.

Станом на зараз невідомо, чи буде виконано вимогу Трампа щодо зняття картини.

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