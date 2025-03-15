Три года борьбы: Кристина Горняк наконец-то поделила имущество с Остапчуком

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк, наконец-то поставила точку в длительном процессе раздела имущества с экс-мужчиной. Испытание, растянувшееся почти на 3 года, завершилось без судебных баталий, что стало для женщины настоящим облегчением.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «lux.fm», на своей странице в Инстаграм Кристина поделилась эмоциональной корреспонденцией, в которой выразила благодарность своей адвокату Полине за профессиональный подход и решение дела мирным путем. Она отметила, что ей удалось добиться желаемого результата без судебных разбирательств, используя метод медиации.

«Благодарю, Полина, что сделала все, как я и хотела – именно без суда – путем медиации!»,

– написала Горняк.

Кроме того, Кристина вспомнила, что этот немаловажный момент в ее жизни совпал с лунным затмением, которое она воспринимает как символ начала нового этапа.

«Это было мое лучшее лунное затмение за 2,5 года… Открываю этот коридор затемнений с улыбкой и выдохом!»,

– добавила она.

Горняк четко дала понять, что завершила эту часть жизни и не намерена больше возвращаться к обсуждению прошлых споров. Она попросила подписчиков и журналистов с пониманием отнестись к ее решению и не комментировать детали раздела имущества.

В комментариях к сообщению многие подписчики поддержали Кристину, приветствуя ее с тем, что она не сломалась под давлением и сумела отстоять свои права.

Отметим, что Кристина Горняк и Владимир Остапчук поженились в 2020 году и их брак длился около 1,5 года. В октябре 2022 года они официально развелись. Во время совместной жизни пара начала строительство дома под Киевом и после развода именно это имущество стало предметом продолжительных обсуждений и споров.

Что именно экс-супруги решили по разделу общего имущества – остается неизвестным, ведь Кристина не разглашает деталей. Однако ясно одно: она удовлетворена результатом и готова двигаться дальше.