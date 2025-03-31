Украинское жюри на Евровидение-2025: результаты опроса будут известны 17 мая

В «Дія» завершился опрос по выбору состава украинского жюри на конкурс Евровидение-2025. Результаты голосования, в котором приняли участие более 87 тысяч украинцев, будут объявлены 17 мая, в день гранд-финала конкурса. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на UNN.

Опрос, организованный в приложении «Дія», завершился, и более 87 тысяч граждан Украины приняли участие в выборе состава Нацжюри для участия в Евровидении-2025. Итоги голосования будут обнародованы в день гранд-финала, который состоится 17 мая. Согласно правилам Европейского языкового союза и требованиям сервиса «Суспільне», результаты опроса не разглашаются заранее. Это стандартная практика, направленная на обеспечение честности и независимости оценивания в конкурсе.

Граждане смогут следить за выступлениями финалистов через «Дія.TV», а также поддержать группу Ziferblat, которая представит Украину на сцене в Базеле.

В 2025 году 69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал состоится 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая. Конкурс будет проходить на арене St. Jakobshalle после победы группы Nemo с песней «The Code» на Евровидении-2024. Украина, которую будет представлять группа Ziferblat, выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 13 мая.

Ранее мы писали о Евровидении-2025: украинская группа Ziferblat поднимается в рейтингах букмекеров.