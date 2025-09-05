Умер Джорджо Армани в возрасте 90 лет: когда похороны великого итальянского кутюрье, где похоронят кутюрье

4 сентября 2025 года стало известно о смерти одного из самых знаковых модельеров современности — Джорджо Армани. Легендарный итальянский дизайнер скончался в возрасте 90 лет. Информацию о его смерти официально подтвердил модный дом Armani через публикацию в Instagram. Об этом сообщает DNEWS.

Что известно о смерти Армани

В заявлении компании говорится:

«С глубокой скорбью группа Armani сообщает о кончине своего создателя, основателя и вдохновителя — господина Джорджо Армани».

По информации пресс-службы модного дома, дизайнер мирно ушёл из жизни, находясь рядом с самыми близкими людьми.

«До последних дней он оставался верен делу своей жизни — продолжал трудиться над коллекциями, проектами и развитием бренда», — отметили представители компании.

Прощание и похороны

Общедоступная церемония прощания с дизайнером пройдёт в Милане 6 и 7 сентября с 9:00 до 18:00. Само погребение состоится в узком семейном кругу.

Биография Джорджо Армани: путь и достижения

Джорджо Армани родился 11 июля 1934 года в городе Пьяченца, Италия. Он начинал как студент-медик Миланского университета, но вскоре бросил учёбу и устроился работать в известный универмаг La Rinascente, где занимался оформлением витрин и закупками.

Поворотным моментом стало его сотрудничество с модельером Нино Черрути в 1960-х, после чего Армани принял решение создать собственный бренд.

В 1975 году вместе с партнёром Серджо Галеотти он основал компанию Giorgio Armani S.p.A.. Он стал новатором мужской моды, смягчив строгие формы костюмов и придав им элегантную расслабленность. Этот стиль стал определяющим для моды 1970-х и 1980-х годов.

Настоящий успех пришёл после фильма «Американский жиголо» (1980), в котором Ричард Гир носил костюмы Armani. Это сделало бренд популярным в США и за его пределами.

Наследие и бренды Armani

Под руководством Джорджо Армани компания превратилась в мировую модную империю. Он создал целый ряд направлений:

Emporio Armani — молодёжная линия

— молодёжная линия Armani Exchange (AX) — доступная мода

— доступная мода Armani Jeans — повседневный стиль

— повседневный стиль Armani Privé — высокая мода

— высокая мода Armani Casa — коллекции мебели и декора

Кроме моды, бренд развивался в сфере гостиничного бизнеса и ресторанов — были открыты Armani Hotels в Милане и Дубае.

Символ итальянского стиля

Армани был не только дизайнером, но и предпринимателем с тонким чутьём и безупречным вкусом. Его имя десятилетиями оставалось символом элегантности, лаконичности и премиального качества. Он никогда не был женат и не имел детей, полностью посвятив свою жизнь работе и бренду.

По оценке Forbes, его состояние исчислялось миллиардами долларов. Несмотря на огромный успех, Армани всегда сохранял сдержанность и деликатность в образе жизни, оставаясь вдали от скандалов и чрезмерной публичности.

Прощание с Джорджо Армани станет не только данью уважения великому дизайнеру, но и прощанием с целой эпохой в моде.

Ранее мы писали о том, что Донателла Версаче покидает модный дом Versace: что на самом деле произошло.

Фото: Maria Laura Antonelli/Photoshot/picture alliance