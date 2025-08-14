Четверг, 14 августа, 2025
Ната Лайм, известная своими видео, умерла в 31 год. Последние годы она вела тихую жизнь, а её смерть оставила поклонников в растерянности.
Культура
Время чтения 1 мин.

Умерла Ната Лайм: что случилось, почему блогерша ушла из жизни

Ната Лайм, чьи видео когда-то становились вирусными и собирали миллионы просмотров, перестала появляться в публичном пространстве несколько лет назад. Сегодня стало известно о её смерти в возрасте 31 года. Об этом сообщает DNEWS.

В сети появилось фото могилы Наты с датой её смерти — 29 апреля 2025 года. Родные пока не давали официальных комментариев по поводу причин её ухода.

Трагедия и последние новости о Нате Лайм

Слухи о смерти Наты подтвердил её друг и коллега, блогер Евгений Белозеров. Он выразил соболезнования и поделился воспоминаниями о Нате:

«Это трудно осознать, но Ната больше не с нами. Она была добрым, искренним человеком, с детской наивностью, что привлекало миллионы людей», — написал он в своих социальных сетях. Также Белозеров отметил, что о её трагедии знали лишь близкие, так как Ната отошла от публичной жизни последние годы.

«Запомните все те моменты, которые она дарила вам через свои видео. Нам её будет очень не хватать, но свет, который она несла, останется в сердцах её поклонников», — добавил он.

Причины смерти Наты Лайм

В интернете появилась информация о том, что муж Наты, Артем Любаренко, якобы сообщил о её самоубийстве в переписке с друзьями. Пользователи предположили, что её отсутствие в сети было связано с депрессией, вызванной разрывом отношений, однако официальных подтверждений этой версии нет.

Позже Евгений Белозеров уточнил, что Ната погибла, выпав с балкона. Причины её падения остаются неизвестными. «Было ли это случайностью или намеренным поступком — знает только Ната», — сказал он.

Что известно о Нате Лайм

Ната Лайм стала известной благодаря своим скетчам и видео, которые пользователи ценили за остроумие и искренность. Наталья Любаренко вела два канала на YouTube, собрав более двух миллионов подписчиков. Однако с 2021 года Ната постепенно сократила публичную активность и редко появлялась в соцсетях. Последние годы она проживала в Дубае.

Ранее мы писали о том, кто такая Мария Ковальчук модель OnlyFans: рост, биография и состояние после нападения в Дубае.

