Universal официально подтвердила продолжение киноадаптации «Как обуздать дракона»: вторая часть выйдет в 2027 году

Кинокомпания Universal дала зеленый свет на создание 2-й части киноадаптации культового анимационного фильма «Как обуздать дракона». Премьера запланирована на 11 июня 2027 года.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «unn», об этом стало известно во время CinemaCon, где режиссер Дин ДеБлуа сделал официальное заявление. Он отметил, что студия уже сейчас активно работает над продолжением, несмотря на то, что первая часть адаптации выйдет только 13 июня 2025 года.

Этот анонс не стал неожиданностью, ведь оригинальная анимационная трилогия «Как обуздать дракона» имела грандиозный успех: 1,65 миллиарда долларов. в мировом прокате и 4 номинации на премию «Оскар». Дин ДеБлуа, являющийся не только режиссером, но и сценаристом и продюсером, продолжит развивать франшизу в игровом формате.

Пока сюжет второй части держится в тайне, но, учитывая успех оригинальной анимационной трилогии и популярность ее персонажей, фанаты могут ожидать новые невероятные приключения Беззубика и Икинга в живом киноформате. Ожидаем больше деталей в ближайшие месяцы!