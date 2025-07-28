Во время заключительной пресс-конференции перед боем между украинским чемпионом Олександром Усиком и британским претендентом Даниэлем Дюбуа, которая проходила 18 июля 2025 года в Франкфурте-на-Майне, произошел необычный момент. После громкой перепалки между менеджером Усика Эгием Климасом и британским промоутером Фрэнком Уорреном, зрители попытались вмешаться с криками, но Усик прервал всех одним спокойным, но очень странным заявлением: «Don’t Push The Horses» («Не гоните лошадей»).

Этот момент заставил всех замолчать и поразил зрителей по всему миру. Хотя фраза была грамматически правильной, большинство людей не могли понять ее значение. О происшествии сообщает DNEWS.

Что на самом деле означает эта фраза

Фраза, использованная Усиком, — это дословный перевод украинской поговорки:

Украинский: Не жени коней

Немецкий: Treib die Pferde nicht

Английский: Hold your horses

Смысл: «Не спеши», «Торопиться не стоит», «Не торопись»

В то время как выражение «Hold your horses» в английском языке является устоявшейся идиомой, «Don’t push the horses» для многих звучало как абсурдная языковая ошибка. На самом деле, это был сознательный культурно закодированный выражение, которое вскоре стало вирусным.

Усик повторил фразу несколько раз

Когда Фрэнк Уоррен продолжал настаивать на предстоящей победе Дюбуа, Усик снова прервал его словами: «Не гоните лошадей».

Уоррен попросил Усика повторить фразу, но не понял ее и пошутил: «Мне нужен переводчик».

Истинное происхождение: Василий Харизма и игра со словами

Фраза «Не гоните лошадей» на самом деле не была случайным употреблением слов Олександром Усиком. Она берет свое начало в сатирическом формате на YouTube украинского комика Василия Харизмы.

Еще в 2021 году Харизма опубликовал юмористическое видео на своем канале, в котором он намеренно дословно переводил популярные украинские фразы на английский, не учитывая идиоматическую корректность. Целью этого проекта было показать часто непреднамеренную комичность прямых переводов и одновременно продемонстрировать языковые и культурные различия.

Одна из таких фраз была: «Не жени коней» — переведенная Харизмой как «Don’t push the horses».

Хотя с точки зрения грамматики это было правильно, с точки зрения идиомы — неверно, и эта фраза стала комическим акцентом видео, которое было широко распространено в украинской общине.

После пресс-конференции Усика Харизма сам поднял эту тему: в TikTok он показал сравнительный видеоролик, где он противопоставил свой оригинальный вариант фразы и использование ее самим чемпионом. Видео стало доказательством того, что Усик, вероятно, знал эту фразу именно из вирусного формата и использовал ее сознательно — как ироничный, но обаятельный комментарий в напряженный момент.

Вирусность в социальных сетях

После пресс-конференции сцена быстро распространилась в социальных сетях. Особенно популярным стало видео, на котором Усик объясняет англоязычному фанату с помощью мимики и жестов, как правильно произнести «Don’t push the horses» — и что это значит: «Успокойтесь. Не торопитесь. Все будет медленно».

Клипы с хештегом #DontPushTheHorses набрали миллионы просмотров по всему миру всего за несколько часов.

Языковое символизирование идентичности и спокойствия

Сегодня эта фраза — не только юмористический момент, но и символ способности Усика с культурной глубиной и чувством языка использовать глобальную сцену. Он не использовал классический английский — он перевел свою идентичность на чуждый язык. Именно это сделало его заявление мощным.

Ранее мы писали о том, что Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

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