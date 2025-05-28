В житейской суете многие теряют духовную опору, ощущая тревогу, страх или одиночество. Душа ищет утешения, особенно в моменты испытаний. Тогда на помощь приходит вера — тёплая, живая, настоящая. Акафист святителю Николаю Чудотворцу — один из самых действенных духовных способов обратиться к небесному заступнику. Но не все знают, в какой день недели лучше всего читать эти молитвы, и как это делать правильно, чтобы они были услышаны. Неверное понимание церковной традиции порой вызывает сомнения и неуверенность. Эта статья DNEWS поможет разобраться, когда читают акафист Николаю Чудотворцу, как его правильно произносить, что значат его части, зачем читается эта молитва и как святитель помогает каждому верующему.

Когда читают акафист Николаю Чудотворцу

В православной традиции день недели, посвящённый святителю Николаю, — это четверг. Именно в этот день во всех храмах читаются молитвы святому, совершаются молебны, а дома верующие обращаются к нему с акафистом. Этот день установлен Церковью как особое воспоминание святого, в силу его необычайного почитания и чудотворной помощи.

По церковному уставу, чтение акафиста в четверг благословляется как в личной молитве, так и в келейном правиле. Кроме того, в каждом храме есть особые дни — 19 декабря (день преставления) и 22 мая (перенесение мощей), когда акафист читается особенно торжественно. В эти даты многие паломники совершают поездки в храмы, посвящённые святителю, приносят свечи, записки с именами родных и усопших, заказывают молебны с акафистом.

Чтение акафиста в четверг не является обязательным, но именно этот день считается наиболее подходящим для вознесения молитв святителю. Акафист можно читать и в любой другой день, особенно если душа просит помощи или благодарности. В случае домашней молитвы желательно выбирать утренние или вечерние часы, когда ум более сосредоточен, а обстановка способствует внимательной молитве.

Некоторые читают акафист ежедневно на протяжении 40 дней, особенно если просят святителя о помощи в сложной ситуации — болезни, судебной тяжбе, семейных трудностях или поиске работы. Также существует традиция читать акафист за детей, за супругов, за путешествующих. Особенно чтение акафиста рекомендуется перед важными жизненными решениями, длительными поездками, медицинскими операциями, экзаменами.

Что такое акафист и зачем его читают

Акафист — это особый церковный гимн, составленный в честь Христа, Богородицы или святого. Слово происходит от греческого «ἀκάθιστος», что означает «несидячий» — то есть акафист читается стоя, в знак уважения и благоговения перед святыней. Это не просто чтение, а пение сердца, молитвенное настроение, соединённое с хвалебным восприятием святого, к которому обращается душа.

Акафист Николаю Чудотворцу состоит из 13 кондаков и 12 икосов. Кондак — это краткое молитвенное песнопение, часто с призывом или прославлением. Икос — развернутое хвалебное обращение с множественными восклицаниями «Радуйся…», раскрывающее качества святого. Эти формы гимнографии помогают верующему глубже проникнуться духовным смыслом молитвы, не просто прося, но и восхваляя святителя, укрепляя личную веру.

Каждое из этих песнопений несёт в себе духовное богатство и поэтическую образность. Например, святитель Николай в акафисте называется «луной, свет во тьме сияющей», «благодатным источником», «защитником вдов», «учителем сирот», «непотопляемым кораблём». Такие выражения отражают многогранную суть его служения людям.

Зачем читать акафист Николаю Чудотворцу? Чтение акафиста — это живая форма молитвы, способ личного общения со святым. Николай Чудотворец помогает в болезнях, в пути, в суде, в семейных делах. Его почитание широко распространено по всему миру: в России, на Украине, в Греции, Сербии, Италии. Молитва наполняет душу миром и надеждой, помогает обрести духовную силу и видеть Божье водительство в своей жизни.

Как правильно читать акафист дома

Перед чтением акафиста желательно:

Очистить мысли, сосредоточиться, отложить телефон и отвлекающие дела

Зажечь лампадку или свечу, поставить икону святителя Николая

Прочитать начальные молитвы: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Отче наш», Символ веры

После этого читается весь акафист: от Кондака 1 до Кондака 13, затем вновь читаются Икос 1 и Кондак 1. Завершается чтением молитв к святителю. При многодневном чтении рекомендуется вести дневник прошений и благодарностей.

Читать можно вслух или про себя, главное — с вниманием. Особое значение имеет чтение в четверг или ежедневно в течение 40 дней при серьёзной нужде. Можно сочетать чтение акафиста с постом, исповедью и причастием. Удобно использовать печатный молитвослов или приложение на смартфоне, но всегда лучше молиться от сердца.

По словам святых отцов, даже если молитва идёт с рассеянностью, но читается с искренним желанием — Господь услышит. Главное — это доверие, постоянство и смирение перед волей Божией.

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, тёплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче! Помози ми, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения: да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Вторая молитва святителю Николаю

О всеблагий отец Николай, пастырю и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь стадо Христово от волков, губящих его; огради и сохрани всякую христианскую страну святыми твоими молитвами от мятежей, бедствий, голода, наводнения, пожаров, оружия и внезапной смерти. Помилуй и меня, пребывающего в грехах, и избавь от гнева Божия и вечной казни. Да по твоему ходатайству Христос даст мне тихое и безгрешное житие, и сподобит стоять справа со всеми святыми. Аминь.

Второй акафист святителю Николаю (краткий)

Кондак 1 Избранному чудотворцу и скорому помощнику в бедах, святителю Христову Николаю, с любовью принесём хвалебное пение. Ты же, имея дерзновение ко Господу, от всяких бед избави нас, зовущих: Радуйся, Николае, великий угодниче Божий.

Икос 1 Ангелом земным явился ты, святителю Николае, делами своими прославив имя Господне. Потому и мы взываем к тебе: Радуйся, звезда духовного просвещения Радуйся, источник благодати неиссякаемый Радуйся, утешение скорбящих Радуйся, защита невинно осуждённых Радуйся, исцелитель телесных недугов Радуйся, податель духовной силы Радуйся, Николае, великий угодниче Божий.

Кондак 2 Видя чудеса твои, святителю Николае, народ верный с радостью взывает к Богу: Аллилуиа.

Что даёт чтение акафиста Николаю Чудотворцу

Укрепляет веру и душевные силы Помогает в болезнях, страхах, бедах Открывает путь к Божьей помощи Соединяет с Церковью и традицией Наполняет сердце миром и светом Вдохновляет на покаяние и перемену жизни Учит смирению, благодарности, любви к Богу и ближним Возрождает внутреннее молитвенное состояние, укрепляет семейные узы, дарует надежду.

Ранее мы писали о том, какая самая сильная молитва на удачную дорогу.