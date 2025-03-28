В команде Вакарчука объяснили, имеет ли он статус участника боевых действий и какую должность занимает в ВСУ

Представительница Святослава Вакарчука ответила на вопрос, получал ли он статус участника боевых действий.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, музыкант с начала полномасштабного вторжения активно поддерживает украинских военных – регулярно посещает передовую, привозит гуманитарную помощь и выступает перед защитниками. Менеджер группы «Океан Эльзы» Виктория Хоменко в комментарии «Апострофу» развеяла слухи, распространявшиеся в сети, заявив, что певец не имеет статуса участника боевых действий.

«Нет, не получал и не будет», – лаконично ответила Хоменко, отметив, что артист даже не планирует оформлять этот статус.

Известно, что еще в 2022 году музыкант присоединился к территориальной обороне Львовской области, имея звание офицера запаса. Позже он получил звание лейтенанта ВСУ. В прошлом году в сети появились слухи о его демобилизации, однако команда Вакарчука эту информацию опровергла. Менеджер пояснила, что певец до сих пор мобилизован и исполняет обязанности офицера морально-психологического обеспечения. Именно поэтому его поездки в военные являются частью его службы в ВСУ.