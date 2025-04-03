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Культура
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Ведущий Алексей Суханов признался, что у него неизлечимая болезнь: живет с диагнозом уже 5 лет

Ведучий Олексій Суханов зізнався, що в нього невиліковна хвороба: живе з діагнозом уже 5 років

Ведущий Алексей Суханов впервые признался о серьезных проблемах со здоровьем. Звезда шоу «Говорит вся страна» рассказал, что уже 5 лет живет с тяжелым диагнозом, который узнал недавно.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, откровенной исповедью он поделился в интервью с Екатериной Трушик. Журналист признал, что нередко игнорирует сигналы собственного организма и обращается к врачам только тогда, когда ситуация становится критической. Именно так произошло и в этот раз: ухудшение самочувствия заставило его пройти обследование. Врачи диагностировали сахарный диабет и хотя болезнь обнаружили недавно, на самом деле он живет с ней уже 5 лет.

«Я не очень ответственный человек, пока организм не даст понять, что пришел конец, я к врачу не пойду. Так случилось и с диабетом. Оказалось, что он у меня уже пять лет, хотя диагностировали его только сейчас. У меня просто не было сил – ни физических, ни эмоциональных. Врач посмотрел анализы и сказал: «Я не понимаю, как вы работали с такими показателями»,

– признался ведущий.

После установления диагноза Суханов приступил к лечению. Он не рассказал, на какой стадии болезнь, однако отметил, что теперь вынужден принимать лекарства, следить за питанием и регулярно контролировать уровень сахара в крови. Впрочем, ведущий признается, что не всегда следует рекомендациям медиков.

«Я хаотично принимаю эти таблетки. Мне сказали есть три раза в день и измерять сахар, коля палец. Но я этого не делаю… Часто забываю о таблетках. Я – фаталист: сколько тебе отмерено, столько и проживешь»,

– подытожил он.

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