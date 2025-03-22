Вест и Цензори отписались друг от друга в Instagram: похоже пара разводится

Похоже, что разговоры о кризисе в браке Канье Веста и Бьянки Цензори имеют основу. Последние события только подливают масла в огонь – пара больше не подписана друг на друга в Instagram, что для многих стало очевидным сигналом проблем в отношениях.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, 47-летний рэпер недавно отрицал «абсурдные» обвинения в насилии над женой, однако его последние действия вызывают еще больше вопросов. Пока он следит в соцсетях только за коллегой по музыкальной индустрии – The Game. В свою очередь Бьянка Цензори удалила всех, на кого была подписана, что еще больше разжигает слухи о возможном разрыве. Еще несколько недель назад поклонники внимательно следили за аккаунтом Канье и заметили, что он подписан на Бьянку и P. Diddy. Теперь его список подписок кардинально изменился.

Дополнительным поводом для обсуждений стало то, что в прошлом месяце Бьянка неожиданно вернулась в Instagram после длительной паузы, опубликовала новые фотографии и активно начала подписываться на разные аккаунты. Все это лишь подогревает предположение, что отношения между Вестом и Цензором оказались под угрозой, а развод – вопрос времени.