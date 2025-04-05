Суббота, 5 апреля, 2025
9.8 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

«Враждуют и не разговаривают»: сыновья Бекхэмов поссорились

«Ворогують і не розмовляють»: сини Бекхемів посварилися

Источники, близкие к семье Бекхэмов, сообщают, что между Бруклином и Ромео возникли серьезные недоразумения и они больше не общаются.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «TMZ», 23-летняя лондонская диджейка Ким Тернбулл недавно сопровождала Ромео на роскошной вечеринке по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма в Майами, в то время как 26-летний Бруклин вместе с женой Николой Пельтц. По информации источников, Тернбулл раньше имела отношения с Бруклином, что и послужило причиной конфликта между братьями. Бруклин и Никола якобы не планируют посещать общественные семейные мероприятия, на которых будет присутствовать Ким, поскольку Бруклин не поддерживает их связь.

Инсайдеры отмечают, что этот конфликт стал причиной того, что Бруклин и Никола пропустили показ коллекции Виктории Бекхэм в Париже в марте. Они объяснили свое отсутствие «рабочими обязательствами», но другие источники отмечают, что родители знали, что их сыновья не будут на западе.
Выяснилось также, что Бруклин познакомился с Ким через своего друга Рокко Ричи, сына Гая Ричи и Мадонны, с которым она тоже имела отношения. Хотя один из источников в семье Бекхэмов отрицает слухи, называя их «ложными», другие добавляют, что Дэвид и Виктория будут огорчены какими-либо спорами между сыновьями.

Горячее за неделю

Политика

В Украине обнаружили новую неизлечимую болезнь – Эвали: почему попкорновый недуг представляет опасность для вейперов

0
Болезнь вызывает серьезное поражение дыхательных путей. В Украине...
Политика

Может ополаскиватель для рта вызывать высокое кровяное давление

0
Исследования пришли к неожиданным выводам. Вы когда-нибудь задумывались...
Спорт

Кто, если не Усик: Дюбуа озвучил приоритеты

0
Чемпиона мира по...

У хакатоні Happy New Fear взяли участь понад 200 інноваторів

0
Политика

5 инновационных продуктов с искусственным интеллектом, над которыми работает Минцифра

0
Благодаря искусственному интеллекту, государственные органы становятся более эффективными,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Новый этап онлайн-знакомств: Viber Dating официально запущен в Украине
Следующая статья
Фиаско «Реала» без Лунина, Забарный и Цыганков продолжили неутешительные серии: как сыграли украинцы в топ-лигах в субботу

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В сервисе GOG может появиться платная подписка на программу поддержки старых игр

0
В ноябре прошлого года онлайн-сервис GOG запустил программу Preservation,...

Почему Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет

0
Узнайте, почему Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет. Причины долгого пути, духовное очищение и подготовка израильтян к жизни в Земле Обетованной.

Почему хрустят суставы: чего не хватает в организме и что делать

0
Узнайте, почему хрустят суставы, чего не хватает в организме и что делать. Советы по поддержанию здоровья суставов и профилактике заболеваний.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.