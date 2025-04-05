«Враждуют и не разговаривают»: сыновья Бекхэмов поссорились

Источники, близкие к семье Бекхэмов, сообщают, что между Бруклином и Ромео возникли серьезные недоразумения и они больше не общаются.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «TMZ», 23-летняя лондонская диджейка Ким Тернбулл недавно сопровождала Ромео на роскошной вечеринке по случаю 50-летия Дэвида Бекхэма в Майами, в то время как 26-летний Бруклин вместе с женой Николой Пельтц. По информации источников, Тернбулл раньше имела отношения с Бруклином, что и послужило причиной конфликта между братьями. Бруклин и Никола якобы не планируют посещать общественные семейные мероприятия, на которых будет присутствовать Ким, поскольку Бруклин не поддерживает их связь.

Инсайдеры отмечают, что этот конфликт стал причиной того, что Бруклин и Никола пропустили показ коллекции Виктории Бекхэм в Париже в марте. Они объяснили свое отсутствие «рабочими обязательствами», но другие источники отмечают, что родители знали, что их сыновья не будут на западе.

Выяснилось также, что Бруклин познакомился с Ким через своего друга Рокко Ричи, сына Гая Ричи и Мадонны, с которым она тоже имела отношения. Хотя один из источников в семье Бекхэмов отрицает слухи, называя их «ложными», другие добавляют, что Дэвид и Виктория будут огорчены какими-либо спорами между сыновьями.