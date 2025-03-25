«Всю команду обуял ужас»: Alyona Alyona поделилась деталями выступления на «Евровидении»

До главного музыкального события Европы остается менее двух месяцев. В приложении «Действие» уже стартовало голосование за состав национального жюри Украины для песенного конкурса «Евровидение-2025», который состоится в мае в швейцарском Базеле. В этом году нашу страну представит группа Ziferblat с композицией Bird of Pray. А в прошлом году дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil произвел настоящий фурор, получив для Украины третье место.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт lux.fm, яркая постановка, мощный месседж и уникальная символика сделали выступление Teresa & Maria одним из самых памятных на конкурсе. Впрочем, за кулисами происходило немало интересного: реквизит вызвал панику у организаторов, важные аксессуары потерялись, а сама Alyona после каждой репетиции бросалась спасать элемент своего костюма. Одним из главных реквизитов выступления был кинжал, который репер эффектно вынимала из волос. Хотя для номера этот элемент имел глубокий символизм, он очень испугал организаторов.

«Кинжал был сделан из олова и покрыт специальным напылением, чтобы выглядеть металлическим. Когда начались генеральные репетиции, команда «Евровидения» паниковала, что он упадет на сцену-экран и повредит пиксели. Все думали, что он тяжелый и настоящий. Мы объясняли, что он гораздо легче и безопаснее»,

– вспоминает Alyona Alyona.

Чтобы избежать проблем, пришлось придумать способ его скрыть во время выступления.

«Кинжал был закреплен в волосах. После того, как я его вытаскивала, приходилось аккуратно опускать его по шелковому костюму, пока он не исчезал из виду. В результате все спрашивали: куда он девался? »,

– смеется реперка.

Проблемы с реквизитом не заканчивались даже после выступления.

«Как только завершалась репетиция, а мы с Jerry лежали на сцене, я мгновенно вскакивала и бежала убирать кинжал. Иначе уборщики могли его потерять. Он был уникален в своем исполнении, и запасного не было»,

– рассказывает артистка.

Но кинжал – не единственный реквизит, едва не пропавший бесследно.

«У меня были серьги в форме пальцев, и во время одной из репетиций одна из них исчезла. Мы нашли ее уже после «Евровидения». Оказалось, что уборщица просто смела ее вместе с мусором, а затем ее вернули из бюро находок»,

– вспоминает Alyona Alyona.

Реперка не планирует снова участвовать в конкурсе, но не исключает возможности вернуться в другую роль.

«Пока точно нет. Но, возможно, как продюсер – это было бы интереснее»,

– поделилась она.