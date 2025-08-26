Вторник, 26 августа, 2025
Вуди Аллен ответил на критику МИД Украины, заявив, что прекращение культурных обменов не является решением для конфликта.
Культура
Время чтения 1 мин.

Вуди Аллен прокомментировал критику Украины за участие в Московском кинофестивале

Знаменитый американский режиссер Вуди Аллен ответил на критику, поступившую от Министерства иностранных дел Украины из-за его участия в Московской международной неделе кино. В интервью британскому изданию The Guardian он разъяснил свою позицию относительно ситуации в Украине и роли культуры в таком контексте. Об этом сообщает DNEWS.

Цитата Аллена:

«Я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но я не считаю, что прекращение культурных обменов — это способ решения проблемы».

Как сообщают российские медиа, 24 августа Вуди Аллен принял участие в видеоконференции, организованной в рамках Московской международной недели кино. Он поделился своими размышлениями о будущем киноиндустрии, учитывая развитие искусственного интеллекта, и отметил, что всегда был поклонником русского кино.

Министерство иностранных дел Украины резко осудило участие Аллена, назвав это «позором и оскорблением для жертв украинских актеров и кинематографистов, пострадавших от российских военных преступников в ходе агрессии против Украины».

