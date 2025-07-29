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Вышел трейлер третьей части
Вышел трейлер третьей части "Аватара: Огонь и Пепел". Угроза для семьи Салли и темная борьба с Людьми Пепла. Премьера — 19 декабря 2025 года.
Культура
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Вышел первый трейлер Аватара 3 «Огонь и Пепел»: видео, сюжет, дата премьеры

Студия Disney представила долгожданный первый трейлер третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и Пепел». Этот фильм обещает стать продолжением успешного «Аватара: Путь воды». И обещает зрителям ещё более захватывающий и драматичный сюжет. Премьера картины состоится 19 декабря 2025 года. Она завершит трилогию, начатую в 2009 году, сообщает DNEWS.

Фото: скриншот с видео

Трейлер и атмосфера Аватара 3

Видеоролик, который представили создатели, сразу погружает зрителя в тёмную и напряжённую атмосферу. В центре сюжета — борьба с новым кланом На’ви, известным как Люди Пепла. Их возглавляет воинственная вождь по имени Варанг. Она, как утверждают создатели, станет главным антагонистом для семьи Салли. В трейлере показаны кадры, где герои сталкиваются с угрозой как извне, так и внутри семьи.

Сюжет «Аватара: Огонь и Пепел» и внутренний конфликт

Фото: скриншот с видео

Одной из ключевых тем фильма станет не только внешняя угроза от нового клана, но и внутренние переживания главных героев — Джейка и Нейтірі. Они вынуждены сражаться не только за свою жизнь. Но и за сохранение связи между собой, что добавляет глубины их персонажам. Семья Салли, по мнению создателей, столкнется с новым, ещё более мощным вызовом, который изменит их отношения.

Фото: скриншот с видео

Дата премьеры Аватар 3

Премьера «Аватар: Огонь и Пепел» запланирована на 19 декабря 2025 года. И фанаты с нетерпением ждут продолжение эпической саги, чтобы увидеть, как дальше будет развиваться судьба героев и мир Пандоры.

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Фото: скриншот видео

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