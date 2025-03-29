Вышел трейлер вестерна «Ржавчина»: фильм, ставший символом трагической смерти Галины Гатчинс

Не так давно в сети появился первый официальный трейлер американского вестерна «Ржавчина» (Rust) – проекта, который навечно останется в истории кинематографа из-за ужасного инцидента. В октябре 2021 года на съемочной площадке трагически погибла украинская оператор Галина Гатчинс, что стало причиной многочисленных судебных процессов и крупных обсуждений.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт «meta», сюжет фильма разворачивается вокруг Гарланда Раста (Алек Болдуин), убегающего от правосудия преступника. Узнав, что его внук попал в беду из-за обвинений в убийстве, Раст отправляется в Канзас, где его ждут не только спасения парня, но и столкновение с собственными внутренними демонами. Это классический вестерн, объединяющий побег, семейную драму и моральные дилеммы.

Премьера «Ржавы» назначена на 2 мая 2025 года в ограниченном прокате США. Появится ли фильм в Украине или Европе пока неизвестно, но одно можно сказать точно – эта лента не оставит зрителей равнодушными. Трейлер уже вызвал сильные эмоции – от любопытства до болезненного сострадания за потерянную жизнь.