У 8-месячной дочери Татаринцевой и Кота начались судороги: что говорят врачи

Жена Евгения Кота – Наталья Татаринцева – поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья их маленькой дочери Лели. По словам Натальи, недавно они снова обратились к медикам из-за тревожных симптомов, которые в последнее время стали проявляться все чаще.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт unian, ранее Лели уже диагностировали розеолу, которая повлияла на ее нервную систему и могла вызвать судороги. Однако теперь специалисты обнаружили еще одну возможную причину: гипертонус в области грудной клетки и шейного отдела.

«На днях мы посетили остеопата с Лелей. Нам сказали, что повышен тонус в грудном и шейном отделах. Это может провоцировать судороги»,

– рассказала Наталья в институте.

Несмотря на выводы врача, у звездных родителей есть собственная версия того, что могло спровоцировать приступы у ребенка. Они предполагают, что реакцию могла вызвать добавка витамина D3, получаемая Лелем. У семьи пока нет четкого ответа, но внимательно исследует эту возможность.

«Имеем еще одну свою гипотезу – связанную с витамином D3. Сейчас его проверяем. Позже обязательно поделюсь деталями»,

– добавила гимнастка.