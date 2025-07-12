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YouTube ужесточает монетизацию с 15 июля 2025: массовый ИИ-контент без творчества больше не будет приносить доход.
YouTube ужесточает монетизацию с 15 июля 2025: массовый ИИ-контент без творчества больше не будет приносить доход.
Культура
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YouTube ужесточает правила монетизации: что ждет авторов ИИ-контента с 15 июля

С 15 июля 2025 года YouTube внедряет обновленные правила участия в партнерской программе монетизации (YPP), официально ограничивая доход авторам, чьи ролики созданы с помощью ИИ или автоматически тиражируются. Платформа фактически перестает поддерживать контент, в котором отсутствует творческое участие человека. Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на TechCrunch.

Какой контент теперь считается «неаутентичным»

Согласно технической документации Google Support, монетизация будет недоступна для следующих типов видео:

  • компиляции без авторских комментариев
  • озвучка синтетическим голосом без сценария или аналитики
  • ролики, собранные из стоков без креативной доработки
  • музыкальные каналы без лицензий, где повторяются одинаковые шаблоны
  • псевдоновости, созданные на основе RSS-лент с минимальными изменениями

Поддержка получит лишь тот контент, в котором присутствует явное творческое участие: комментарии, монтаж, оригинальный сценарий, визуальные правки.

Почему YouTube идет на эти меры

Генеративный ИИ стал одним из главных трендов последних лет. Но именно его массовое использование привело к обвалу доверия аудитории. YouTube столкнулся с засильем «визуального шума»: тысячи шаблонных ИИ-влогов, псевдоновостей и автоматических нарезок заполнили ленты пользователей. Кризис достиг пика после публикации дипфейк-видео, в котором CEO YouTube якобы рекламировал криптоплатформу. Ролик быстро удалили, но инцидент стал триггером для пересмотра всей политики по контенту, созданному нейросетями.

Что изменится для авторов на практике

Как отметил редакционный координатор YouTube Рене Ричи, изменения не затронут тех, кто делает обзоры, реакции, обучающие ролики или творческие интерпретации. Проблемы ожидают тех, кто делает массовый контент без глубины и личного участия.

В новых правилах акцент сделан на:

  • наличие авторского сценария или комментария
  • визуальный монтаж и оригинальная обработка
  • уникальный подход, а не дублирование чужих идей
  • отсутствие повторяющихся шаблонов в публикациях
  • подтверждение прав на музыку, изображения, визуальные элементы

Также YouTube запускает новые алгоритмы, способные распознавать структуру ролика: синтетический голос без эмоций, одинаковые шаблоны и сцены будут маркироваться как «контент низкого качества».

Что теперь под запретом

Новая политика явно ограничивает такие типы видео:

  • полностью сгенерированные ИИ-ролики без редактуры
  • озвучка синтетическими голосами без участия автора
  • слайдшоу из текста и фото без сопровождения
  • повторяющиеся медитационные треки без изменений
  • новостные нарезки без анализа или собственного взгляда
  • копирование чужих форматов без креативной переработки

Эти ограничения сигнализируют о переходе YouTube к стратегии, где ценится не формат, а участие человека.

Как авторам адаптироваться к 2025–2026 году

YouTube меняет вектор: вместо количества теперь приоритет — качество. Каналы, полагавшиеся на автоматизацию, должны перестроиться на создание оригинального, насыщенного контента.

Платформа также анонсирует запуск API для автоматической оценки структуры видео — он будет анализировать, насколько глубоко автор участвовал в создании материала. Это фундаментально меняет подход к контенту для тысяч каналов, работавших по принципу «быстро и много».

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