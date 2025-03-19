Усика под вопросом: эксперты говорят о фальсификации

Известный украинский боксер Александр Усик получил учёную степень доктора философии в области права, успешно защитив диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт Фокус, однако это достижение вызвало значительный резонанс среди научного сообщества. Бывший преподаватель Сумского государственного университета Олег Смирнов отметил, что в научной работе спортсмена содержатся ссылки на неподтвержденные источники, а также возможные признаки фальсификации данных. Он подчеркнул, что диссертация Усика, по его мнению, является типичным «цитатником» и не содержит больших научных открытий.

Работа Усика посвящена административно-правовым аспектам международного сотрудничества в сфере спорта и физической культуры. После ее защиты ректор учебного заведения Валерий Сокуренко лично приветствовал спортсмена, выразив пожелания новых достижений как в спорте, так и в науке.

Однако антиплагиатная инициатива «Дисергейт» выразила недовольство этим решением. Координатор движения Светлана Вовк подвергла резкой критике факт получения Усиком научной степени, указав на возможные нарушения академической добродетели. Она также подчеркнула, что из-за интенсивных тренировок и постоянных соревнований боксер вряд ли имел достаточно времени для самостоятельного написания диссертации. Волк призвала Национальное агентство по качеству высшего образования пересмотреть это решение и отменить присужденную степень.