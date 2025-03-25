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Культура
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Забытые антитренды возвращаются: металлическая обувь новый мастхев 2025 года

Спортивная обувь с металлическим покрытием, долгое время остававшаяся вне модных тенденций, неожиданно вернулась в топовые списки. В магазинах эти кроссовки разлетаются со скоростью света, ведь модницы выбирают именно их, чтобы добавить сияние даже самым простым аутфитам.

Как сообщает Рlitkar со ссылкой на сайт OBOZ.UA, о неожиданном возрождении забытого тренда сообщили стилисты Who What Wear. Интересно, что металлический эффект актуален не только для обуви – он увлек сумки, аксессуары и даже одежду. Серебристые, золотые, медные и другие блестящие оттенки заполонили Instagram-ленты модных блоггеров. Кроссовки с металлическими акцентами можно найти в коллекциях люксовых брендов и массмаркета. Стилисты даже называют серебряный цвет «новым черным» благодаря его универсальности.

Модные эксперты рекомендуют не ограничиваться спортивным стилем – блестящие модели прекрасно смотрятся в повседневных и даже романтических лугах. Их можно сочетать с платьями, легкими юбками и изящными украшениями. Если вы не готовы к слишком смелым экспериментам, попробуйте комбинировать серебристые кроссовки с базовыми вещами – например, джинсами и свитером. Это позволит придать образу оригинальности, не делая его слишком экстравагантным.

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