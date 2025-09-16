Вторник, 16 сентября, 2025
25.4 C
Киев
type here...
Третий сезон сериала «Женский доктор. Новая жизнь» уже в эфире: где смотреть и как получить бесплатный доступ через Киевстар ТВ.
Третий сезон сериала «Женский доктор. Новая жизнь» уже в эфире: где смотреть и как получить бесплатный доступ через Киевстар ТВ.
Культура
Время чтения 1 мин.

Женский доктор. Новая жизнь: когда и где смотреть 3 сезон украинского сериала бесплатно и сколько в нём серий — промокод от Киевстар ТБ

Популярный украинский медицинский сериал «Женский доктор. Новая жизнь» вернулся на экраны с третьим сезоном. Премьера новых серий состоялась 15 сентября в 20:00 на телеканале 1+1 Украина. Об этом сообщает DNEWS.

В свежих эпизодах зрители вновь увидят полюбившихся героев — Михаила Гончара и его коллег, которые продолжают бороться за здоровье и счастье своих пациентов. События разворачиваются в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, а также в военном госпитале.

Главному герою Михаилу Гончару предстоит сделать непростой выбор между прошлым и будущим. Жизненные обстоятельства заставят его переосмыслить многие вещи. Параллельно зрители смогут следить за историей Андрея Балюка и Лилии Ласточки, которые ожидают ребёнка, но столкнутся с серьёзными испытаниями. Больше подробностей о судьбе других персонажей можно узнать на сайте телеканала 1+1.

В третьем сезоне сыграют: Андрей Исаенко, Тарас Цымбалюк, Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Олекса Зорин, Александра Пышная, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.

Когда и где смотреть новые серии

Смотреть свежие эпизоды можно с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале 1+1 Украина.

Сериал также доступен на платформе Киевстар ТВ. Пользователи этой платформы могут смотреть «Женского доктора. Новая жизнь» бесплатно — благодаря специальному промокоду H1J57SDGB. Активировать его можно на сайте или в мобильном приложении Киевстар ТВ.

После активации вы получите свободный доступ к просмотру серий на телеканале 1+1 Украина в прямом эфире или в записи.

Если вы следили за предыдущими сезонами, третий станет логическим продолжением драматичных событий и личных вызовов героев. Если же вы только начинаете смотреть — это хорошая возможность познакомиться с одним из самых популярных украинских сериалов о медицине и человеческих историях.

Ранее мы писали о том, какие 3 легких украинских сериала, поднимут настроение.

Источник: 1+1

Горячее за неделю

Культура

Что за день 13 сентября: профессиональные, национальные, церковные и необычные праздники

0
13 сентября — день программиста, спорта, кино, шоколада, духовных традиций и исторических событий, наполненный праздничным смыслом.
Статьи

Стрижка 12 сентября 2025 года по Луне: стоит ли идти к парикмахеру

0
12 сентября 2025 года — идеальный день для стрижки: Луна в Тельце, убывающая фаза, 20 лунный день и пятница делают его особенно гармоничным.
Культура

Какой праздник 11 сентября: что вспоминают и отмечают в мире

0
11 сентября отмечают десятки праздников: от Дня борьбы с терроризмом до Каталонской диады, религиозные даты, приметы и памятные события.
Культура

Какие праздники отмечают 14 сентября: полный перечень событий, традиций и запретов

0
14 сентября поздравляют нефтяников, вспоминают святых, соблюдают приметы и отмечают День трезвости и живого творчества.
Статьи

Что принесёт стрижка 14 сентября 2025 года: правдивый астропрогноз

0
Стрижка 14 сентября 2025 года обновит не только причёску, но и жизнь — день идеально подходит для перемен, творчества и оздоровления.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Минималка и прожиточный минимум вырастут в 2026 году: сколько украинцы будут получать
Следующая статья
Израиль начал наземную операцию в Газе: что известно на данный момент

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какое значение имеет аркан Король Кубков в раскладе Таро

0
Важное значение в гадании на картах Таро имеет аркан Король Кубков — он показывает уровень вашей эмоциональной зрелости.

Что принесёт стрижка 16 сентября 2025 года по лунному календарю: благоприятный ли день для визита в салон

0
16 сентября — благоприятный день для стрижки: день силы, обновления и очищения от усталости, особенно в утренние и дневные часы.

Праздник 10 сентября: какие события отмечают и вспоминают в этот день

0
10 сентября — день, который объединяет макияж, здоровье, историю, религию, природу, традиции, культуру и память о великих событиях и людях.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.