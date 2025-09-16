Популярный украинский медицинский сериал «Женский доктор. Новая жизнь» вернулся на экраны с третьим сезоном. Премьера новых серий состоялась 15 сентября в 20:00 на телеканале 1+1 Украина. Об этом сообщает DNEWS.

В свежих эпизодах зрители вновь увидят полюбившихся героев — Михаила Гончара и его коллег, которые продолжают бороться за здоровье и счастье своих пациентов. События разворачиваются в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, а также в военном госпитале.

Главному герою Михаилу Гончару предстоит сделать непростой выбор между прошлым и будущим. Жизненные обстоятельства заставят его переосмыслить многие вещи. Параллельно зрители смогут следить за историей Андрея Балюка и Лилии Ласточки, которые ожидают ребёнка, но столкнутся с серьёзными испытаниями. Больше подробностей о судьбе других персонажей можно узнать на сайте телеканала 1+1.

В третьем сезоне сыграют: Андрей Исаенко, Тарас Цымбалюк, Надежда Левченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Олекса Зорин, Александра Пышная, Кирилл Прокопчук, Ярослав Шахторин.

Когда и где смотреть новые серии

Смотреть свежие эпизоды можно с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале 1+1 Украина.

Сериал также доступен на платформе Киевстар ТВ. Пользователи этой платформы могут смотреть «Женского доктора. Новая жизнь» бесплатно — благодаря специальному промокоду H1J57SDGB. Активировать его можно на сайте или в мобильном приложении Киевстар ТВ.

После активации вы получите свободный доступ к просмотру серий на телеканале 1+1 Украина в прямом эфире или в записи.

Если вы следили за предыдущими сезонами, третий станет логическим продолжением драматичных событий и личных вызовов героев. Если же вы только начинаете смотреть — это хорошая возможность познакомиться с одним из самых популярных украинских сериалов о медицине и человеческих историях.

