Пятница, 11 апреля, 2025
4.4 C
Киев
type here...
Культура
Время чтения 1 мин.

Зірка Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

Зірка Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

Британський актор Гаррі Меллінг, відомий глядачам за роллю Дадлі Дурслі у фільмах про Гаррі Поттера, зіграє головного героя у новому проєкті режисера Кантемира Балагова – стрічці «Варення з метеликів». Фільм стане англомовним дебютом російського режисера і зніматиметься у черкеській спільноті штату Нью-Джерсі (США).

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «unn», разом з Меллінгом у стрічці також з’являться Баррі Кеоган (відомий за роллю у фільмі «Солтберн») та Райлі Кіо («Дейзі Джонс і The Six»). Хоча деталі про ролі, які вони виконають, поки не розголошуються, сюжет вже викликає інтерес.

За сюжетом, події фільму розгортаються навколо підлітка з черкеської родини, чиї родичі володіють скромною закусочною, що пропонує традиційну черкеську кухню. У вільний від допомоги на кухні час хлопець активно тренується, мріючи стати професійним борцем. Але коли одна з незаконних афер його батька зазнає краху, юнакові доводиться взяти на себе відповідальність і зіткнутися з суворою реальністю. Це стає початком його болісного, але швидкого дорослішання.

Фінансуванням фільму займаються AR Content (Олександр Роднянський), Why Not Productions (Паскаль Кошето, продюсер «Емілії Перес»), а також компанія Goodfellas, що опікується міжнародною дистрибуцією. Продажами в межах США займається UTA Independent Film Group. Очікується, що «Варення з метеликів» буде вперше представлено глядачам на Каннському кінофестивалі 2026 року.

Горячее за неделю

Общество

Кто сможет получить финансовую помощь в 100 тыс. грн в 2025 году: детали для украинцев

0
Украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи до...
Культура

Магнитные бури в Украине с 7 апреля 2025: чего ожидать и как подготовиться

0
Начиная с 7 апреля 2025 года, в Украине...
Статьи

Что приготовить из скисшего кефира: 5 простых рецептов

0
Узнайте, что можно приготовить из скисшего кефира. Мы предлагаем 5 простых и вкусных рецептов, включая оладьи, блины, кексы и другие блюда.
Общество

Сколько лет украинцам разных профессий нужно работать, чтобы приобрести собственную квартиру в Киеве

0
Покупка однокомнатной квартиры в Киеве в 2025 году остается...
Общество

Украинцам вернут почти миллион грн за неправомерно начисленные суммы за коммуналку

0
Украинцам возместят средства, которые были безосновательно начислены в платежках...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Стрес як ресурс: як перетворити напругу на силу
Следующая статья
Нацгвардеец «Шумахер»: На фронте нет никакого пафоса. Там все просто – мы стоим за свой дом

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В КМВА сообщили о последствиях масштабной дроновой атаки на столицу (ФОТО)

0
В Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях ночного...

Наталья Денисенко показала архивные фото из тайной свадьбы на Мальдивах с Фединчиком

0
Наталья Денисенко умилила поклонников архивными снимками со свадьбы...

Прогноз магнитных бурь на 8 апреля 2025

0
Магнитная буря 8 апреля 2025 года может повлиять на здоровье и связь. Узнай, как подготовиться и сохранить стабильность в этот день.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.