Зірка Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

Британський актор Гаррі Меллінг, відомий глядачам за роллю Дадлі Дурслі у фільмах про Гаррі Поттера, зіграє головного героя у новому проєкті режисера Кантемира Балагова – стрічці «Варення з метеликів». Фільм стане англомовним дебютом російського режисера і зніматиметься у черкеській спільноті штату Нью-Джерсі (США).

Як повідомляє Рlitkar з посиланням на сайт «unn», разом з Меллінгом у стрічці також з’являться Баррі Кеоган (відомий за роллю у фільмі «Солтберн») та Райлі Кіо («Дейзі Джонс і The Six»). Хоча деталі про ролі, які вони виконають, поки не розголошуються, сюжет вже викликає інтерес.

За сюжетом, події фільму розгортаються навколо підлітка з черкеської родини, чиї родичі володіють скромною закусочною, що пропонує традиційну черкеську кухню. У вільний від допомоги на кухні час хлопець активно тренується, мріючи стати професійним борцем. Але коли одна з незаконних афер його батька зазнає краху, юнакові доводиться взяти на себе відповідальність і зіткнутися з суворою реальністю. Це стає початком його болісного, але швидкого дорослішання.

Фінансуванням фільму займаються AR Content (Олександр Роднянський), Why Not Productions (Паскаль Кошето, продюсер «Емілії Перес»), а також компанія Goodfellas, що опікується міжнародною дистрибуцією. Продажами в межах США займається UTA Independent Film Group. Очікується, що «Варення з метеликів» буде вперше представлено глядачам на Каннському кінофестивалі 2026 року.