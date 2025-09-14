Актриса Урсула Корберо, прославившаяся ролью Токио в сериале Netflix «Бумажный дом», официально подтвердила, что находится в ожидании первенца от своего партнёра — аргентинского актёра Чино Дарина. Их отношения развиваются с 2016 года, но пара избегала громких заявлений и вела сдержанную публичную жизнь. Теперь новость о беременности вызвала волну внимания, и поклонники по всему миру с трепетом следят за каждым шагом этих звёзд. В этой статье от DNEWS прослеживается путь от первых ролей и творческих успехов до новой главы — будущего родительства.

Творческий путь Урсулы Корберо: как актриса покорила мир

До того как стать мировой звездой, Урсула Корберо прошла путь через испанское телевидение, где она зарекомендовала себя как талантливая, харизматичная актриса.

Первые успехи и национальная известность

Впервые актриса заявила о себе в сериале «Физика или химия» (2008–2011), где сыграла Карлоту. Этот образ стал прорывом и принес Корберо любовь зрителей в Испании. Её героиня отличалась дерзостью, эмоциональностью и свободой — черты, которые позже воплотились и в Токио.

После сериала актриса получила ряд предложений, и её популярность на родине быстро укрепилась.

Мировой успех и роли за пределами Испании

В 2017 году вышел первый сезон сериала «Бумажный дом», где Урсула исполнила главную женскую роль. Персонаж Токио стал культовым, а актрису узнали в десятках стран. Проект Netflix оказался глобальным успехом, и Корберо стала приглашённой звездой для многих международных съёмок.

Среди её недавних работ — боевик «G.I. Joe: Глаза змеи» (2021) и сериал «Мистер и миссис Смит» (2024), где она раскрылась в новом амплуа.

Чино Дарин: как сын легенды стал звездой сам по себе

Чино Дарин — сын известного аргентинского актёра Рикардо Дарина. Но несмотря на родственные связи, он построил собственную карьеру в кино и на телевидении.

Аргентинские проекты и европейские съёмки

Чино начал карьеру в теленовеллах, но стремительно перешёл к серьёзным ролям в кино. Одним из заметных фильмов стал «Ангел» (2018), где Дарин продемонстрировал драматический диапазон. Позже он сыграл в испано-аргентинских проектах и начал появляться на европейских фестивалях.

Фильм «Одиссея дураков», который он продюсировал вместе с отцом, был отмечен критиками и стал кассовым хитом.

Продюсер и общественный деятель

Кроме актёрской деятельности, Чино активно занимается продюсированием и поддерживает проекты с социальной направленностью. Его работа направлена не только на развлечение, но и на привлечение внимания к актуальным проблемам Аргентины и Латинской Америки.

Как начались отношения: история, которая не нуждается в шуме

Знакомство Урсулы и Чино произошло на съёмках сериала «Посольство» в 2016 году. Сначала это было обычное творческое сотрудничество, но быстро переросло в личные отношения.

От дружбы до крепкой пары

Через несколько месяцев после начала съёмок они стали парой и вскоре начали жить вместе в Мадриде. С тех пор они почти не расставались, хотя их графики насыщены съёмками по всему миру.

Закрытость и публичность

Пара крайне редко делится деталями личной жизни. В соцсетях появляются лишь отдельные фото, а интервью по большей части касаются их карьеры, а не романтических подробностей. Тем не менее, каждый их совместный выход вызывает бурную реакцию в прессе.

Новый этап: семья как центр внимания

Новость о беременности Урсулы стала символом новой главы. Фото, опубликованное в Instagram, где актриса в белом платье держится за округлившийся живот, сопровождалось надписью «Это не ИИ» — в шутку о фейковых изображениях.

Реакция поклонников и коллег

Сотни тысяч поздравлений появились под её постом в первые часы. Известные актёры, режиссёры и фанаты выразили радость за пару, отмечая, что они заслуживают этого счастья.

Что дальше: карьера, дом, ребёнок

В ожидании малыша Урсула и Чино, вероятно, временно сократят активность, но это не станет концом их карьеры. Наоборот — многие ожидают появления совместных проектов, связанных с их новым статусом.

Их союз стал примером того, как можно сочетать личное счастье и высокие профессиональные достижения.

Урсула Корберо и Чино Дарин — это не просто известная пара. Это пример зрелых, творческих и сильных личностей, которые нашли друг друга, не растеряли индивидуальность и научились поддерживать друг друга в любых обстоятельствах. Их путь продолжается, и впереди у них —, пожалуй, самый важный совместный проект: семья.

