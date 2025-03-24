240 виїздів, що рятують життя: на Київщині працюють безкоштовні мобільні гінекологічні бригади

На Київщині триває медичне обстеження, яке проводять мобільні гінекологічні бригади. Протягом цього року вони здійснять близько 240 виїздів до громад Київської області, у тому числі і до прифронтових районів.

До складу мобільних гінекологічних бригад входять лікарі-гінекологи та медичні сестри. У більшості бригад також є фахівці терапевтичного профілю. Залежно від умов, прийом ведеться у ФАПах, амбулаторіях, пунктах здоров’я або безпосередньо в обладнаному автомобілі. Регіональні медичні координатори повідомляють громадам про виїзди бригад, а представники громад поширюють цю інформацію через місцеві оголошення, чати чи “сарафанне радіо”, завдяки чому пацієнти дізнаються про можливість запису на консультацію.

Жінки можуть отримати гінекологічний огляд, консультації щодо здоров’я, планування сім’ї, контрацепції, профілактики інфекцій, допологового та післяпологового догляду, а також підтримку у випадках гендерного та сексуального насильства. Бригада оснащена сучасним обладнанням, зокрема портативним апаратом ультразвукової діагностики, що дає змогу проводити УЗД безпосередньо під час візиту.

В умовах війни доступ до медичних послуг для жінок може бути ускладнений через бойові дії, віддалене місце проживання або складні життєві обставини. Саме тому важливо, щоб допомога знаходила тих, хто її потребує. Цю місію виконують мобільні гінекологічні бригади, які вже надали своєчасну допомогу більше 5,8 тисячам жінок у найвіддаленіших куточках області.

За час роботи проєкту медики провели понад 30,5 тисяч консультацій у Київської області, забезпечуючи доступ до якісної медичної допомоги там, де вона найбільш необхідна. Найпоширенішими запитами стали:

Гінекологічний огляд для виявлення гінекологічних захворювань (включаючи інфекції, що передаються статевим шляхом) – 24,78%;

Профілактичні заходи, діагностика та надання рекомендацій щодо лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ, ВІЛ, швидке тестування вагітних, сифіліс, гепатит B і C) – 23,20%;

Консультування з питань жіночого здоров’я (включаючи сексуальне та репродуктивне здоров’я, антенатальний та постнатальний догляд, материнське здоров’я, грудне вигодовування, харчування, гігієну та догляд за новонародженими та дітьми) – 20,33%.

Мобільні бригади не лише консультують, а й дають шанс на нове життя – 70% патологій у жінок виявлено виявлено вперше завдяки проєкту.

“У віддалених селах Київської області може не бути взагалі автобусів до районних центрів. Багато жінок пенсійного віку мають проблеми з пересуванням та не мають змоги бути оглянутими на (гінекологічному) кріслі, тому ми входимо в положення кожної жінки та проводимо огляд на кушетці. Ми маємо автомобіль, який повністю укомплектований усім необхідним для гінекологічного огляду. Багато амбулаторій не мають крісла, а то й взагалі немає амбулаторій у селах, тому нам виділяють будь-які приміщення для огляду. Великий відсоток жінок за час повномасштабного вторгнення мають страх їхати у великі міста, в тому числі і в Київ, тому 3 роки вже не проходили обстеження в гінеколога. Ми знаходимо різні патології, деякі можна вирішити медикаментозним шляхом, але багато проблем загострились за цей час і потребують оперативного лікування, таких жінок ми направляємо в профільні медичні заклади”, — каже Анастасія Малета, лікар-гінеколог мобільної бригади у Київській області, лікар КНП КОР “Київський обласний перинатальний центр”.

Мобільні гінекологічні бригади працюють у рамках гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Іспанії, Норвегії, Швеції, Ірландії та Австрії.

Загалом в Україні працює 28 мобільних гінекологічних бригад у 23-ох регіонах України. За підтримки найбільшої пацієнтської організації в Україні БО “100% Життя” — у 12-ти регіонах, зокрема в прифронтових областях, забезпечуючи жінкам доступ до життєво необхідної медичної допомоги.

Якщо ви хочете дізнатися більше про історії успіху мобільної гінекологічної бригади у вашому регіоні, отримати розширену статистику або домовитися про інтерв’ю, звертайтеся до Людмили Гавриш, спеціалістки з комунікацій проєкту “Мобільні бригади сексуально-репродуктивного здоров’я”, БО “100% Життя” за телефоном 096 789 41 94, чи електронною адресою l.gavrysh@network.org.ua