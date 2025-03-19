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Экономика
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60-секундный фитнес-тест: может ли ваше тело быть на 10 лет моложе

Этот тест поможет определить не только ваши физические способности, но и общий «возраст тела», здоровье и сила важны для вашей подвижности и самочувствия на долгие годы.

Навигация Тест 1: Тест на выносливость в приседаниях Тест 2: Тест на силу в отжимах Как улучшить результаты

Хотя возвратить время назад невозможно, вы можете контролировать, как ваше тело выполняет основные функции. Сила и выносливость – это два важных показателя долговременного здоровья, и этот быстрый 60-секундный фитнес-тест позволит вам проверить, поддерживаете ли вы свою форму или стоит ли начать тренироваться более эффективно.

Тест включает два простых упражнения: приседания и отжима. Они оценивают вашу выносливость и силу, важные для долголетия. Если вы способны выполнить их на высоком уровне, возможно, ваши мышцы гораздо моложе вашего реального возраста. Если же нет — пора начать тренироваться разумнее.

Тест 1: Тест на выносливость в приседаниях

  1. Встаньте, поставив ноги на ширину плеч.
  2. Опустите бедра к параллели с полом.
  3. Поднимитесь вверх без остановок.
  4. Выполняйте упражнение в течение 60 секунд.

Оценка:

  • Мужчины: 50+ повторов = исключительно, 40-49 повторов = фитнес, 30-39 повторов = средний уровень, <30 повторов = нужно работать.
  • Женщины: 45+ повторов = Исключительно, 35-44 повтора = Фитнес, 25-34 повтора = Средний уровень, <25 повторов = Нужно работать.

Тест 2: Тест на силу в отжиманиях

  1. Примите позицию планки.
  2. Опустите грудь в пол.
  3. Вернитесь в исходное положение.
  4. Выполняйте упражнение в течение 60 секунд.

Оценка:

  • Мужчины: 40+ повторов = исключительно, 30-39 повторов = фитнес, 20-29 повторов = средний уровень, <20 повторов = нужно работать.
  • Женщины: 30+ повторов = исключительно, 20-29 повторов = фитнес, 15-19 повторов = средний уровень, <15 повторов = нужно работать.

Как улучшить результаты

Не удовлетворены своими результатами? Сконцентрированная тренировка на силу и правильная техника могут значительно улучшить вашу выносливость и силу. Тренируйтесь, по крайней мере, трижды в неделю, включая упражнения на вес тела и с дополнительным сопротивлением, чтобы улучшить свои показатели в приседаниях и отжимах.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно нарастить мышцы.

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