В условиях быстро меняющейся экономической ситуации в Украине важность отслеживания актуальных курсов валют сложно переоценить. 17 мая 2025 года курс основных валют продолжает влиять на финансовые решения как бизнеса, так и населения. Сегодня DNEWS рассмотрит текущие цены на доллар США, евро, польский злотый и британский фунт в банках и обменниках Украины, чтобы помочь вам ориентироваться на валютном рынке.

Официальный курс валют от Национального банка Украины

На 17 мая 2025 года Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы:

Доллар США (USD): 41,6100 грн

41,6100 грн Евро (EUR): 46,7900 грн

46,7900 грн Польский злотый (PLN): 11,0300 грн

11,0300 грн Британский фунт стерлингов (GBP): 53,4500 грн

Эти курсы служат ориентиром для межбанковских операций и влияют на курс в банках и обменниках.

Межбанковский валютный рынок

На межбанковском рынке по состоянию на 17 мая 2025 года котировки валют следующие:

Доллар США: 41,55 / 41,60 грн

41,55 / 41,60 грн Евро: 46,75 / 46,80 грн

46,75 / 46,80 грн Польский злотый: 11,00 / 11,05 грн

11,00 / 11,05 грн Британский фунт: 53,40 / 53,50 грн

Межбанковские котировки отражают текущий спрос и предложение и служат базой для курсов в банках.

Курсы валют в банках Украины

Средние курсы покупки и продажи валют в банках Украины на 17 мая 2025 года:

Доллар США: покупка — 41,35 грн, продажа — 41,95 грн

покупка — 41,35 грн, продажа — 41,95 грн Евро: покупка — 46,60 грн, продажа — 47,30 грн

покупка — 46,60 грн, продажа — 47,30 грн Польский злотый: покупка — 10,75 грн, продажа — 11,40 грн

покупка — 10,75 грн, продажа — 11,40 грн Британский фунт: покупка — 53,10 грн, продажа — 54,00 грн

Курсы могут незначительно отличаться в разных банках и регионах.

Курсы валют в обменных пунктах

Обменные пункты предлагают схожие курсы с небольшими колебаниями:

Доллар США: покупка — 41,40 грн, продажа — 41,90 грн

покупка — 41,40 грн, продажа — 41,90 грн Евро: покупка — 46,55 грн, продажа — 47,15 грн

покупка — 46,55 грн, продажа — 47,15 грн Польский злотый: покупка — 10,70 грн, продажа — 11,35 грн

покупка — 10,70 грн, продажа — 11,35 грн Британский фунт: покупка — 53,20 грн, продажа — 53,90 грн

Обменники иногда взимают комиссию, поэтому важно учитывать полную стоимость операции.

Влияние валютных курсов на экономику

Колебания курсов валют оказывают влияние на импорт, экспорт и уровень инфляции в стране. Рост курса иностранных валют обычно приводит к удорожанию импортных товаров и услуг, что отражается на потребительских ценах. Для бизнеса и населения актуальная информация о курсах необходима для оптимизации финансовых потоков.

Практические советы по обмену валют

Следите за курсами в нескольких банках и обменниках.

Учитывайте комиссии и дополнительные сборы.

Для крупных операций предпочтительнее обращаться в банки с официальной лицензией.

Используйте официальные источники для отслеживания изменений на валютном рынке.

Актуальный курс валют на 17 мая 2025 года демонстрирует относительную стабильность с небольшими изменениями. Знание курса доллара, евро, злотого и фунта в банках и обменниках поможет вам принимать обоснованные финансовые решения и эффективно управлять средствами.

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