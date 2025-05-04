Первая неделя мая проходит без резких колебаний на валютном рынке Украины. Несмотря на рост доллара в предыдущие дни, 4 мая наблюдается относительная стабилизация. Основные валюты — доллар США, евро и польский злотый — остаются на уровнях, близких к пятничным показателям. Выходной день не означает отсутствие движения: обменники продолжают работать, и курс формируется в зависимости от рыночного спроса.

Гривна сохраняет свои позиции благодаря низкой активности на международных рынках и отсутствию значимых внешнеэкономических новостей. Это позволяет удерживать сбалансированный курс без дополнительного давления на финансовую систему. Подробности в статье DNEWS.

Курс от Национального банка Украины

Национальный банк не публикует новые курсы в праздничные и выходные дни. Поэтому в воскресенье 4 мая действуют показатели, установленные ещё 2 мая:

Доллар США — 41,5945 грн

Евро — 47,0808 грн

Польский злотый — 11,0030 грн

Эти курсы отражают динамику конца прошлой недели. Гривна тогда немного ослабла к доллару, но укрепилась к евро и злотому. Сегодня ситуация остаётся без изменений.

Курсы валют в украинских банках

На утро 4 мая банки выставляют собственные показатели, исходя из пятничной динамики и рыночного спроса:

Доллар — покупка от 41,30 грн, продажа до 41,90 грн

Евро — покупка от 46,90 грн, продажа до 47,55 грн

Злотый — покупка от 10,60 грн, продажа до 11,40 грн

Банковские котировки остаются на уровне пятницы. Это связано с тем, что межбанковские торги сегодня не проводятся, а активность клиентов минимальна.

Курс валют в обменниках Украины

Согласно данным с профильных майданчиків, наличный рынок демонстрирует следующие значения:

Доллар США — 41,42–41,52 грн

Евро — 47,22–47,45 грн

Польский злотый — 10,95–11,08 грн

Отсутствие резкой динамики объясняется низкой активностью в праздничные дни. Курс остаётся преимущественно на стороне покупателей: обменники не спешат поднимать стоимость валюты, чтобы сохранить клиентский поток.

Межбанковский рынок и его влияние

Несмотря на то, что межбанк в выходные официально не работает, крупные игроки рынка ориентируются на последние котировки:

Доллар — 41,60–41,65 грн

Евро — 47,29–47,33 грн

Эти значения служат ориентиром для формирования курсов в банках и обменниках. Межбанк задаёт тон на ближайшие рабочие дни и помогает удерживать устойчивость гривны даже в нерабочие даты.

Динамика валют: спокойствие после роста

На фоне предыдущего роста курса доллара в конце апреля, 4 мая демонстрирует стабилизацию. Гривна закрепляется в коридоре, удобном для банков и обменных пунктов. Это свидетельствует о том, что всплеск спроса на валюту, вызванный предпраздничной активностью, уже отыгран рынком.

Евро, в свою очередь, остаётся в пределах 47 гривен, не показывая сильной волатильности. Снижение интереса к европейской валюте связано с глобальными экономическими новостями и поведением ЕЦБ, который сохраняет нейтральную денежную политику.

Польский злотый остаётся стабильным, его курс зависит в первую очередь от приграничных потоков и розничных покупок у торгових мереж.

Обменный курс в Украине на 4 мая 2025 года не демонстрирует выраженных изменений. Гривна уверенно удерживает позиции после предыдущих колебаний, доллар немного скорректировался, евро и злотый остаются в пределах стабильных значений. Это создаёт условия для прогнозируемой финансовой среды в начале мая.

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