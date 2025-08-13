Финансовый рынок в середине августа показывает умеренную активность, что характерно для периода между отпускным сезоном и деловой осенью. Сегодня, 13 августа 2025 года, курсы валют в банках и обменных пунктах остаются в пределах прогнозируемых значений. Незначительные изменения затронули евро и швейцарский франк, тогда как доллар, польский злотый и фунт стерлингов сохраняют стабильные позиции. Для частных лиц и бизнеса это означает возможность проводить обменные операции без риска существенных потерь. В этой статье от DNEWS вы найдёте полную информацию о средних курсах в банках, данных НБУ, котировках в обменных пунктах, динамике за неделю, предложениях крупнейших банков, а также получите практические советы и прогнозы на ближайшие дни. Такой подход позволит принять более обоснованное решение по покупке или продаже валюты.

Средний курс валют в банках

Сегодня котировки в банках отличаются минимальными колебаниями. Это создаёт благоприятную среду для расчётов и обмена, особенно в безналичной форме. Важно учитывать, что курс в конкретном банке может отличаться от среднерыночного на несколько копеек.

Доллар США

Доллар остаётся ключевой валютой, влияющей на большинство расчётов и импортных операций. Средняя покупка составляет 41,20 грн, продажа — 41,70 грн. Курс НБУ зафиксирован на уровне 41,4268 грн, снижение на 0,02 грн по сравнению с 12 августа. Это указывает на сохранение устойчивого тренда.

Евро

Евро сегодня демонстрирует небольшое снижение. Средняя покупка — 48,00 грн, продажа — 48,70 грн. Курс НБУ составляет 48,0758 грн, что на 0,12 грн меньше вчерашнего показателя. Для тех, кто планирует поездки или безналичные расчёты в евро, текущий уровень выглядит привлекательным.

Польский злотый

Злотый стабилен и востребован, особенно в туристических обменах. Средняя покупка — 10,95 грн, продажа — 11,475 грн. Курс НБУ — 11,2815 грн, снижение на 0,05 грн. Этот показатель остаётся в рамках недельного диапазона.

Фунт стерлингов

Фунт остаётся одной из самых крепких валют. Средняя покупка — 55,00 грн, продажа — 56,40 грн. Курс НБУ — 55,748 грн, рост на 0,07 грн. Интерес к фунту сохраняется, особенно среди тех, кто инвестирует в британские активы.

Швейцарский франк

Франк немного подешевел, но сохраняет статус надёжной валюты. Средняя покупка — 50,50 грн, продажа — 51,80 грн. Курс НБУ — 51,056 грн, падение на 0,05 грн. Для долгосрочных накоплений франк остаётся привлекательным вариантом.

Наличный курс в обменных пунктах

Рынок наличных валют показывает стабильные значения и минимальный спред между покупкой и продажей. Это удобно для проведения сделок в течение дня.

Доллар США

Покупка — 41,41 грн, продажа — 41,48 грн. Разрыв минимален, что выгодно для обмена крупных сумм.

Евро

Покупка — 48,27 грн, продажа — 48,50 грн. Значения близки к среднему банковскому уровню.

Польский злотый

Покупка — 11,26 грн, продажа — 11,40 грн. Колебания минимальны, что важно для туристических поездок.

Фунт стерлингов

Покупка — 55,20 грн, продажа — 55,80 грн. Сохраняется стабильный спрос.

Швейцарский франк

Покупка — 51,50 грн, продажа — 52,10 грн. Франк остаётся популярным среди тех, кто ценит надёжность.

Динамика курсов за последнюю неделю

Колебания с 6 по 13 августа находятся в пределах нормы. Существенных внешних факторов, способных вызвать резкий рост или падение, не наблюдается.

Доллар США

Доллар закрепился в диапазоне 41,15–41,70 грн. Такая стабильность говорит о сбалансированности спроса и предложения.

Евро

Евро удерживается между 48,00 и 48,80 грн. Незначительные коррекции отражают мировые тенденции и курс европейской валюты на внешних рынках.

Курсы в крупнейших банках

Разница между предложениями банков невелика, но при крупных сделках имеет значение.

ПриватБанк и Райффайзен Банк

ПриватБанк: покупка 41,05 грн, продажа 41,65 грн.

Райффайзен Банк: покупка 41,34 грн, продажа 41,64 грн.

ПУМБ и Сенс Банк

ПУМБ: покупка 41,20 грн, продажа 41,80 грн.

Сенс Банк: покупка 41,35 грн, продажа 41,79 грн.

Monobank и O.Bank

Monobank: покупка 41,25 грн, продажа 41,66 грн.

O.Bank: покупка 41,20 грн, продажа 41,75 грн.

Конвертер валют

Используя средний курс банков, можно быстро рассчитать сумму обмена.

Пример расчёта для доллара

100 USD × 41,20 грн = 4 120 грн при продаже банку.

100 USD × 41,70 грн = 4 170 грн при покупке у банка.

Пример расчёта для евро

100 EUR × 48,00 грн = 4 800 грн при продаже банку.

100 EUR × 48,70 грн = 4 870 грн при покупке у банка.

Прогноз на ближайшие дни

Аналитики ожидают, что до конца недели рынок сохранит текущую стабильность. Возможные колебания не превысят 0,10–0,20 грн по основным валютам. Основными факторами влияния останутся внешнеэкономические новости и ценовые изменения на энергоносители.

Рекомендации по обмену

Для небольших сумм можно проводить операции в любой день недели. При обмене значительных сумм лучше следить за утренними котировками банков и фиксировать курс при минимальном спреде.

